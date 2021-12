Médicos gallegos aconsejan para Navidad "grupos burbuja" con no más de 5 ó 6 personas La Sociedade Galega de Medicina Interna recomienda mantener círculos cerrados de allegados y "evitar verse con gente que hace mucho tiempo que no ves" - Sobre los test antes de una reunión o celebración, y tras un brote con once médicos contagiados en Santiago tras una cena con 120 asistentes, avisan: "que salga negativo no es garantía"