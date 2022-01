Alrededor de 3.000 personas, según la Policía Local, muchos de ellos trabajadores sanitarios, participaron en la manifestación convocada ayer por todos los sindicatos con representación en la Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) para exigir “más personal” y condiciones de trabajo “dignas” en servicios hospitalarios como las Urgencias. Tras una pancarta en la que se podía leer el lema de la protesta, Sen persoal non hai sanidade, los manifestantes denunciaron el déficit de profesionales en la sanidad pública gallega, y en concreto en el complejo hospitalario coruñés, un “problema histórico, previo a la pandemia” de SARS-CoV-2, aseguran desde la Comisión de Centro del Chuac, que “se ha agravado” con la irrupción de ese coronavirus.

La presidenta del órgano de representación de los trabajadores del Chuac, Lucía Peón, denunció ayer una vez más que el COVID ha supuesto una “sobrecarga de trabajo inasumible” e “inadmisible”, y manifestó que, “pese a las reiteradas demandas” de personal —los profesionales del Servicio de Urgencias llevan semanas manifestándose, todos los jueves, en las inmediaciones del Hospital Universitario para exigir refuerzos— la Gerencia del área sanitaria coruñesa “ha hecho oídos sordos”. La Comisión de Centro del complejo hospitalario coruñés admite que no hay posibilidad de contratar personal de medicina de Atención Primaria o enfermería porque no hay, pero denuncia que muchos profesionales sanitarios padecen contratos “en precario, por días”. Desde el órgano de representación de los trabajadores del Chuac aseguran, no obstante, que en otras categorías profesionales, como celadores, administrativos o auxiliares, sí hay profesionales en paro.

Los representantes de los trabajadores del complejo hospitalario coruñés denuncian, además, que servicios como las Urgencias sufren una “saturación permanente”, con “pacientes en los pasillos”, y advierten del “agotamiento” de los profesionales ante esta situación que se da, aseguran, mientras “faltan camas en planta” pese a que “hay espacios libres”.

Aunque convocada por la Comisión de Centro del Chuac, la protesta que ayer recorrió el centro de A Coruña —desde la Casa del Mar, hasta la explanada del Obelisco, donde la actriz Isabel Risco leyó un manifiesto con las demandas de los trabajadores del complejo hospitalario coruñés— contó con el respaldo de otras organizaciones sanitarias, como la plataforma SOS Sanidade Pública y la Comisión de Atención Primaria del área sanitaria de A Coruña y Cee. Ambas advierten de que la Atención Primaria está “a punto de estallar” y de que, en el Hospital Universitario coruñés, “en cada planta se evidencia día a día el recorte de personal”.

También manifestó su apoyo a la protesta la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM), que suscribe las demandas de los convocantes y avisa de que la pandemia de SARS-CoV-2 “ha agravado seriamente la precaria situación que tenía el personal sanitario”, porque “además de verse reducido por un elevado número de bajas” a consecuencia del coronavirus y otras dolencias, “la sobrecarga de trabajo es insoportable, al tener que doblar turnos, renunciar a los descansos, libranzas y vacaciones sin que la presión sanitaria baje”, denunciaron los facultativos en un comunicado, en el que avisan de que esa situación no es exclusiva del Chuac, y afirman que se da “en todas las áreas sanitarias de Galicia, tanto en Atención Hospitalaria como en Primaria”.

Desde CESM-Galicia no descartan, asimismo, que “si no se toman medidas urgentes”, las movilizaciones como la de ayer en Coruña “se extiendan de norte a sur y de este a oeste de Galicia”, para “evidenciar una situación que está provocando graves cuadros de depresión, estrés y ansiedad en los profesionales, cada vez más bajas e incluso el abandono de algunos ante las precarias situaciones laborales que padecen”, subrayan.

A la convocatoria de ayer se adhirieron, también, Marea Atlántica y el BNG, cuya portavoz nacional, Ana Pontón, se dejó ver en la marcha que recorrió el centro de A Coruña, donde responsabilizó de la situación que viven los profesionales sanitarios al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Secundó también la protesta de los trabajadores de la sanidad coruñesa el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, quien reclamó medidas urgentes, especialmente en la Atención Primaria, el nivel asistencial más saturado, ahora mismo, por los efectos de la pandemia de SARS-CoV-2.

Horas antes de la protesta convocada por los trabajadores del Chuac, la Gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee recordó, a través de un comunicado, que en los últimos años la plantilla de la demarcación coruñesa se incrementó “en 356 personas”, al tiempo que se pusieron en marcha procesos para “estabilizar puestos de trabajo” de personal que ya estaba incorporado. En el presupuesto de este año, apuntaron desde la Gerencia, está prevista la incorporación de “225 nuevos profesionales, la mayor parte de carácter sanitario”. Casi la mitad entrará en la plantilla con contrato estable.

En relación con la pandemia del SARS-CoV2, la Gerencia aseguró que ha contratado “a todo el personal facultativo y de enfermería disponible”, y añadió que, en la actualidad, hay “unos 250 profesionales de baja solo por COVID”.