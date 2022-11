El ‘cóctel’ de virus circulantes dispara las urgencias pediátricas en el Materno de A Coruña

“Estamos todos ante una situación nunca antes vivida en pediatría”, resume Sandra Yáñez Mesía, coordinadora funcional de Urgencias de Pediatría del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña (Chuac), al describir el “insólito” panorama al que se enfrentan, estos días, los profesionales de esos servicios de emergencias, debido a la alta demanda asistencial provocada por el ‘cóctel’ de virus “de todo tipo” que, desde hace semanas y de forma excepcional, circulan simultáneamente en nuestro entorno.

Los “picos” de atenciones se superan cada fin de semana en el centro coruñés, tras un mes de octubre de “récord”, y los especialistas sospechan que “aún no se ha tocado techo”. La buena noticia es que la mayoría de los pacientes que acuden a las Urgencias pediátricas de As Xubias presentan “cuadros respiratorios leves”, que “no se traducen, por ahora, en un aumento de los ingresos”.

“Desde el inicio del curso escolar, hemos venido constatando un aumento de las urgencias pediátricas en nuestro hospital, y ahora nos encontramos en un punto en el que estamos superando picos de atenciones cada fin de semana. Ya en octubre, batimos el récord de visitas mensuales, y todo apunta a que en noviembre volverá a pasar lo mismo. La afluencia de pacientes va a más, debido al aumento de los casos, no solo de bronquiolitis, sino también de otras infecciones respiratorias”, explica la doctora Yáñez Mesía, quien atribuye esta “insólita” situación al ‘cóctel’ de virus respiratorios circulantes.

“Todos los que existen están circulando en estos momentos. El virus respiratorio sincitial (VRS), el que causa con mayor frecuencia la bronquiolitis, es uno de ellos, pero hay más. Estamos viendo un variado”, resalta.

Aunque “no existe un observatorio en tiempo real del VRS”, pese a que los pediatras de Urgencias llevan tiempo solicitándolo, la “sospecha” de los especialistas del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera es que “aún no se ha tocado techo”. “Tenemos planeadas medidas de contingencia para cuando lleguemos al pico de la temporada, porque todo apunta a que la evolución no se va a frenar, sino que va a continuar en ascenso”, refiere la coordinadora funcional de Urgencias de Pediatría del centro de As Xubias, quien asegura que, “por ahora”, ese incremento de la demanda asistencial “no se traduce en un aumento de las hospitalizaciones”.

"Los niños de mayor edad con síntomas respiratorios deberían ir con mascarilla al colegio" Sandra Yáñez Mesía - Coordinadora funcional de Urgencias de Pediatría del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña (Chuac)

“Estamos ingresando lo habitual, por el momento no hay problemas en este sentido. La mayoría de los pacientes que nos llegan a las Urgencias de Pediatría presentan cuadros leves, de modo que suelen llevarlo bastante bien. Algunos niños necesitan oxígeno, y tienen que pasar unas horas en observación o quedarse ingresados en el hospital, pero son una minoría. No hay problemas de camas ni de ocupación hospitalaria, la presión está en el número de atenciones urgentes que se vienen registrando, sobre todo, los fines de semana”, señala.

Pese a la inusual tesitura que se vive estos días, por la excepcional convivencia de VRS, virus de la gripe, SARS-CoV-2 y otros gérmenes responsables de infecciones respiratorias, la doctora Yáñez Mesía reconoce que los pediatras estaban ya “sobre aviso”. El hecho de que el hemisferio sur vaya por delante otorga esa ventaja. “Sabíamos que podía darse esta situación, de ahí la inclusión de los niños menores de 5 años entre los grupos prioritarios de vacunación contra la gripe. Se preveía una circulación del virus causante de esta enfermedad fuera de su época y mayor a la habitual. Éramos conscientes de que volver a juntarnos, después de dos años y medio con mascarillas, y recuperar, entre comillas, la normalidad, podía acarrear esto”, apunta la coordinadora funcional de Urgencias de Pediatría del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, quien insiste en la importancia de vacunar contra la gripe a los más pequeños.

“Aunque la campaña lleva ya activa bastante tiempo, no es tarde aún para vacunar a los niños de 6 a 59 meses. El objetivo no es solo protegerlos a ellos, sino también a los mayores de su entorno, ya que son vectores de transmisión. Vacunarlos es positivo en ambos sentidos”, subraya.

En el actual contexto, y pese a que el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en los centros escolares, la coordinadora funcional de Urgencias de Pediatría del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera considera que “ya deberíamos tener algo aprendido de la pandemia”. “Con clínica respiratoria, tos, mocos, etc... los niños de mayor edad deberían ir con mascarilla al colegio. Y, si todos esos síntomas se acompañan de fiebre, han de quedarse en casa”, aconseja.