La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba la ley que amenaza con prohibir TikTok

TikTok está más cerca de ser prohibida en Estados Unidos si no se desvincula de ByteDance, la empresa de China propietaria de la popular app de vídeos, que tiene 170 millones de usuarios en EEUU. Una propuesta de ley que recoge el veto en caso de que no se produzca la venta en seis meses a propietarios no chinos fue aprobada ayer en la Cámara Baja con lo que rara vez se ve estos días en Washington: un apoyo bipartidista abrumador que logró superar la mayoría necesaria de dos tercios y dejó la votación en 352 votos a favor frente a 65 en contra y una abstención.

Ahora queda pendiente que la propuesta se ratifique en el Senado. Varios senadores han expresado sus preocupaciones sobre la constitucionalidad del veto por afectar a la libertad de expresión. También hay oposición por dar al Gobierno federal poder excesivo para prohibir o censurar servicios digitales.

Varios tribunales federales ya bloquearon el veto que intentó en 2020 Donald Trump, el expresidente y candidato republicano que ahora se opone a su prohibición pero que esta vez no ha logrado movilizar a las filas republicanas y hacer que se alineen con su postura. También un juez federal tumbó un veto aprobado por el estado de Montana.

La legislación ganó un impulso reforzado desde dos momentos clave. Uno de los puntos de inflexión, según le ha contado a The Wall Street Journal Jacob Hellberg, miembro de una comisión que analiza la relación económica y de seguridad de EEUU y China, arrancó tras los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre. Análisis de TikTok mostraron que en la plataforma el contenido propalestino circulaba mucho más que el proisraelí, con ratios de hasta 69-1 según un análisis.

La Administración de Joe Biden, sumida en un choque con Pekín por el control de tecnología que va desde la inteligencia artificial hasta los chips, también intensificó sus contactos con los legisladores, ofreciendo sesiones informativas privadas. Ahí se exponían los argumentos de que, bajo la propiedad de ByteDance, TikTok representa un grave riesgo para la seguridad nacional. Advierten de que el Gobierno chino podría recopilar datos de los usuarios estadounidenses, censurar contenido político o influir a través de sus algoritmos los contenidos que se ven.