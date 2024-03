MIR de A Coruña becadas por la Fundación María José Jove: “Abordar problemas de salud mental desde la infancia podrá evitar que se cronifiquen”

“Si los problemas de salud mental que vayan apareciendo se abordan desde la infancia y la adolescencia, podremos evitar que se cronifiquen. Esto es lo que me parece más bonito de la Psiquiatría Infanto-Juvenil”, resalta Sara Buyo Lagares, médica residente (MIR) de tercer año de Psiquiatría en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y una de las dos primeras beneficiarias del Fondo de Ayudas para Formación Avanzada en Psiquiatría Infanto-Juvenil Fundación María José Jove. La otra es Elena López Serrapio, MIR del mismo año de Psiquiatría en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), quien reivindica “la necesidad de apostar por la formación de los residentes en materia de infancia y adolescencia”. “Urge poner el foco en este extremo etario, tal y como recogen las propuestas de diversas instituciones (informes Unicef 2021 y OMS 2022; en los nuevos planes FSE para Psiquiatría de 2022; también, en nuestros planes autonómicos de la Xunta ya en 2020...)”, señala.

Ambas facultativas han sido seleccionadas por las Fundación María José Jove y la Asociación Galega de Psiquiatría para mejorar su nivel formativo en centros de reconocido prestigio, en su caso, internacionales. La doctora Buyo Lagares, betanceira, ampliará sus conocimientos en la Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil del Hospital Dona Estefânia, en Lisboa, y en la Unidad de Trastornos del Neurodesarrollo y Autismo del Hospital Infanto-Juvenil de Pittsburg (Pensilvania, EEUU), con sendas rotaciones de un par de meses. La doctora López Serrapio, coruñesa, realizará una rotación de tres meses en el Hospital de Cadillac (Francia), que cuenta con un centro de día de salud mental para menores con trastorno mental grave.

La doctora Sara Buyo Lagares, en el Hospital de Oza (Chuac). / Cedida.

“Estoy muy agradecida y espero poder aprovechar esta oportunidad que se me brinda”, destaca la doctora Buyo Lagares, quien reconoce que haber sido seleccionada como una de las dos primeras beneficiarias del Fondo de Ayudas para Formación Avanzada en Psiquiatría Infanto-Juvenil Fundación María José Jove es “una alegría” que “no esperaba”. “Costearse la rotación externa cuesta bastante, sobre todo en Estados Unidos, y es una oportunidad que yo no tendría sin esta ayuda, así que estoy muy contenta”, explica esta MIR de Psiquiatría en el Chuac, graduada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona.

"Oportunidad"

“Al finalizar la carrera, valoré quedarme en Barcelona o volver a Galicia, pero al final me tiró más la tierra”, refiere, antes de confesar que comenzó el grado de Medicina “diciendo que quería ser pediatra” porque le “encantan los niños”, aunque luego lo descartó. “La Psiquiatría apareció en mi vida cuando la estudié e hice las prácticas, en cuarto de carrera. Posteriormente, en sexto, pasé un mes en esa especialidad y fue cuando confirmé que me veía haciendo eso toda mi vida. Sobre todo, la parte de Infancia, la que más me gustó desde el principio. Así, a medio camino entre Psiquiatría y Pediatría, digamos”, apunta la doctora Buyo Lagares, quien detalla que el respaldo del Fondo de Ayudas para Formación Avanzada en Psiquiatría Infanto-Juvenil Fundación María José Jove le brindará la “oportunidad” de ampliar su formación en el Hospital Infanto-Juvenil de Pittsburg con el doctor Boris Birmaher, “referencia a nivel mundial en trastornos afectivos en infancia y adolescencia”. “A Portugal iré con la doctora Catarina dos Santos, adjunta de Psiquiatría del Hospital Dona Estefânia de Lisboa, para estar en la Unidad de Hospitalización, que es una rotación obligatoria durante mi formación como psiquiatra infantil. Aprovechando que me gusta Lisboa y que la doctora Dos Santos es muy buena especialista, me voy a esa ciudad”, indica.

Más demanda asistencial

Dentro de su “cortísima experiencia”, esta médica betanceira admite que “la demanda asistencial en el área de Infanto-Juvenil cada vez es mayor”, y “no somos capaces de dar respuesta”. “El problema, muchas veces, surge un poco de que se confunden problemas relacionales entre padres e hijos con patología psiquiátrica. Y quizás, en ocasiones, desde los servicios de Atención Primaria —que, a su vez, también están sobrecargados— trasladan la demanda que hacen las familias, por cuestiones del día a día, a las unidades de Salud Mental. Y, debido a eso, puede que los casos más graves o que necesitarían mayor atención no reciban toda la asistencia que les deberíamos dar”, considera la doctora Buyo Lagares, antes de hacer hincapié en que “cada vez la demanda es más alta”. “Pienso que hay como una especie de conductas que se contagian entre los adolescentes, como pueden ser las autolesiones, que generan muchísima alarma social. Es raro ir al aula de un instituto, a partir de 1º o 2º de la ESO, y que ninguno de los alumnos tenga algún tipo de autolesión. Es algo súper extendido, y que parece que va en aumento”, advierte.

“Luego, los adolescentes —prosigue la doctora Buyo Lagares— tienen muchísima impulsividad, muy poca capacidad de control, de ahí que el riesgo de suicidio en este grupo sea más elevado que en un adulto, que quizás sí tenga una mayor capacidad de control. Sin embargo, si los problemas de salud mental que vayan apareciendo se abordan desde la infancia y la adolescencia, podremos evitar que se cronifiquen. Esto es lo que me parece más bonito de la Psiquiatría Infanto-Juvenil”, reivindica.

La doctora Elena López Serrapio, en el Hospital de Ourense. / Cedida.

La doctora Elena López Serrapio, por su parte, coincide en el “importante apoyo” que le supone el ser una de las dos primeras beneficiarias del Fondo de Ayudas para Formación Avanzada en Psiquiatría Infanto-Juvenil Fundación María José Jove para llevar a cabo su proyecto. “No solo eso, sino que reconoce la necesidad de apostar por la formación de los residentes en materia de infancia y adolescencia”, destaca esta facultativa coruñesa, graduada en Medicina por la Universidade de Santiago y residente de tercer año de Psiquiatría en el CHUO, quien asegura que “urge poner el foco” en ese “extremo etario”. “En ese sentido, existen dispositivos que se quieren fortalecer en nuestro sistema: aquellos que permiten una atención ambulatoria, tales como los hospitales de día. También se quiere incidir en las unidades de diagnóstico especializadas. En el CHUO, por ejemplo, contamos con el programa específico de diagnóstico de TEA (trastorno del espectro autista)”, especifica.

Hospitales de día

“Partiendo de esta base —continúa la doctora López Serrapio—, se me presenta la oportunidad (gracias a compañeros del Hospital de Piñor) de realizar una rotación externa en el Hospital de Cadillac, en Francia, con el doctor Esteban Morilla, para poder complementar mi formación en este ámbito. En ese centro cuentan con un potente sistema de hospitales de día. Podré aprender de su funcionamiento y utilidad”, explica la facultativa coruñesa, y detalla: “En estos centros de día se atiende a menores TEA con alteraciones de la conducta graves que necesitan, más allá de un diagnóstico, una atención terapéutica. Su modo de funcionamiento se basa en una ‘práctica entre varios’, que supone una práctica clínica institucional con un abordaje caso por caso, con lo singular de cada menor, permitiendo una institución a su medida. Mi objetivo será enriquecerme de este enfoque y sus aportaciones”, concluye.

Un fondo de ayudas de 6.000 euros para MIR en la comunidad gallega Al Fondo de Ayudas para Formación Avanzada en Psiquiatría Infanto-Juvenil Fundación María José Jove, financiado por esa entidad con 6.000 euros —y cuyas dos primeras beneficiarias son Sara Buyo Lagares, médica residente (MIR) de tercer año de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y Elena López Serrapio, facultativa residente del mismo curso y especialidad del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)—, podían optar MIR en Galicia de tercer o cuarto año que “estuviesen disfrutando o pendientes de disfrutar del período de rotación libre” de ese programa “en la especialidad de Psiquiatría o Psiquiatría Infantil”, o “aquellos que hubiesen finalizado la rotación del MIR de la especialidad de Psiquiatría en la comunidad gallega”. Junto con la propia Fundación María José Jove, en la selección de los proyectos que reciben las ayudas ha participado, también, la Asociación Galega de Psiquiatría.

