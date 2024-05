Premio a Marjane Satrapi, arte contra la opresión en Irán

Persépolis (2000), el cómic autobiográfico en el que Marjane Satrapi (1969) relató su infancia en su país natal, Irán, su adolescencia en Viena, donde sus padres la enviaron con 14 años para alejarla de las imposiciones de la República Islámica surgida tras la revolución de 1979, y sus primeros años como adulta de vuelta a Teherán, la convirtió en un referente de la historieta moderna. Ahora, a la también cineasta, por ser “una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad y un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres”, se la ha reconocido con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. La concesión llega tras haber coordinado e impulsado el reciente el cómic colectivo Mujer Vida Libertad, donde llama la atención sobre la revolución del velo en Irán, desatada por la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía de la moral del régimen por no llevar bien colocado el velo islámico.

Tras conocer el fallo del jurado, Satrapi ha dedicado el premio a “Toomaj Salehi, artista de rap, condenado a muerte hace unos días por cantar a la libertad”, y se ha manifestado agradecida de que a través de él se celebre “la feroz lucha” de su pueblo “por los derechos humanos y la libertad. Hoy se honra a todos los jóvenes que perdieron la vida y a los que continúan el combate por la libertad en Irán”. El jurado del galardón ha destacado la “audacia y producción artística” de quien está “considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones”. El premio, añade, “desea poner de relieve el talento de Marjane Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica Persépolis, en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador”.

Autora de otros brillantes cómics basados en su historia familiar, como Bordados (2003) y Pollo con ciruelas (2004), su intención con Persépolis fue mostrar la realidad de su país natal, corrigiendo falsos estereotipos que califican a todos los iraníes de fanáticos religiosos y a todas las mujeres de sumisas y sometidas. Tras aparcar su faceta como dibujante, Satrapi, afincada en Francia, ha desarrollado en Occidente una carrera de directora de cine, con filmes como las versiones animadas de Persépolis (dos premios César y nominada al Óscar), The Voices (2014), sobre un asesino en serie en Estados Unidos, o Radioactive (2019), un biopic de Madame Curie. Entonces ya tenía claro que no volvería a su país, como declaró en entrevista a El Periódico, del mismo grupo editorial. “Aunque fuera bienvenida allí, no creo que volviera. Si lo hiciera, seguramente me estaría condenando a mí misma a ser torturada y pasar el resto de mi vida en la cárcel. En el país no va a cambiar nada a menos que se relaje la presión económica a la que ha sido sometido por parte de Estados Unidos, porque a causa de ella ha muerto la clase media iraní. En Irán los pobres no pueden pensar en nada más que sobrevivir, y los ricos no quieren que nada cambie. Sin clase media, allí todo seguirá igual”.

Satrapi, nacida precisamente en el seno de una familia de clase media progresista que simpatizaba con la revolución antes de que desembocara en el extremismo islamista, lleva la protesta en su ADN: un abuelo fue preso político del régimen del Sha Reza Pahleví, a un tío marxista, acusado de espía, lo ejecutaron luego los ayatolás, su propia madre tuvo que esconderse un tiempo por haber participado en manifestaciones contra la imposición del uso del hiyab a las mujeres y una abuela se divorció en Irán en un momento en que era algo impensable para cualquier esposa.

Su última incursión editorial ha sido la coordinación de Mujer Vida Libertad, con el politólogo Farid Vahid, el historiador Abbas Milani, ambos iraníes, el reportero francés Jean-Pierre Perrin y 17 autores cómic (entre ellos, los españoles Patricia Bolaños y Paco Roca). En él recoge las protestas por el asesinato de Mahsa Amini en 2022, golpeada y torturada por no llevar correctamente el velo. La versión en persa del cómic está accesible online de forma gratuita para todos los iraníes.

Suscríbete para seguir leyendo