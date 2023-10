Agentes del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional han irrumpido a las diez de la mañana en la vivienda de la calle Progreso de València donde presuntamente se ocultaba el presunto autor de los disparos a un hombre de 41 años esta madrugada. No obstante, cuando la policía ha accedido al interior del domicilio, con la pertinente orden judicial, el sospechoso no se encontraba dentro.

La Policía Nacional trata ahora de localizar al presunto autor de los disparos. Según las informaciones recabadas por este periódico, en el momento de producirse los hechos, poco antes de las tres de la mañana, había cuatro personas en el interior de la casa. Concretamente el morador de la vivienda, la víctima y dos mujeres toxicómanas. Al parecer, una quinta persona habría acudido al inmueble y sin mediar palabra ha disparado con una escopeta de perdigones, con los cañones recortados, contra José Abel C., un conocido toxicómano de la zona. La calle ha permanecido acordonada toda la mañana mientras la policía prosigue con las investigaciones y agentes del grupo de policía científica realizan una minuciosa inspección técnico policial en el inmueble. Los vehículos de los GOES ya han abandonado el lugar tras comprobar que no había ninguna persona en el interior. En el ambiente se respiraba una calma tensa al sospechar que en la vivienda podía encontrarse todavía el presunto autor de los disparos, pero al parecer, el sospechoso huyó del lugar antes de la llegada de las primeras patrullas que acudieron al recibir el aviso de los disparos minutos antes de las tres de la madrugada, como ha adelantado este periódico. El morador de la casa, identificado como Quique, también ha abandonado el lugar atemorizado antes de que se estableciera el pertinente cordón policial. En principio, y a la espera de que se le tome declaración, se trataría de un testigo directo del intento de homicidio. Los hechos se han producido esta madrugada cuando un hombre ha resultado herido tras recibir dos disparos con una escopeta de perdigones en una casa del Cabanyal de València. La víctima, de 41 años, se encuentra estable tras haber sido intervenido esta misma mañana en el Hospital Clínico de València. El CICU ha movilizado una ambulancia del SAMU y un Soporte Vital Básico, el cual ha evacuado al herido al citado centro hospitalario. Este intento de homicidio se produce justo una semana después de que un joven de 31 años fuera asesinado de otro disparo, efectuado por la espalda, en una calle de Benetússer cuando presuntamente pretendían robarle la droga que éste portaba. "¡Policía! ¿Hay alguien dentro de la casa?" Al grito de: "¡Policía! ¿Hay alguien dentro de la casa?" agentes de la unidad especializada GOES de la Policía Nacional han irrumpido en el inmueble de la calle Progreso de València. La Policía Nacional estaba esperando la llegada de la comisión judicial para poder acceder a la vivienda, y aunque una de las hipótesis que se manejaban era que el presunto autor de los disparos ya no se encontrara en el interior, ante la más mínima duda y por motivos de seguridad ya de madrugada se activó a este Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), para acceder con todas las garantías a la casa, ya que podía haber todavía una persona armada dentro. Durante las horas esperando la citada orden judicial numerosos vecinos y curiosos se han acercado hasta el cordón policial para interesarse por el operativo. "Ha sido el Quique, seguro que está durmiendo la mona y no se entera", apuntaba un vecino en referencia al morador de dicha vivienda. Inicialmente las sospechas se han centrado en esta persona, que vive en la casa donde se han producido los disparos, pero todo indica que se trataría de un testigo. Además de la búsqueda del presunto autor de los disparos, la policía tomará declaración a los posibles testigos de los hechos, ya que en la vivienda había varias personas. Según las fuentes consultadas por este periódico, en el inmueble estaban bebiendo y consumiendo dos hombres -el morador de la casa y la víctima - y dos mujeres. En un momento dado de la velada el morador ha recibido la llamada de un conocido, con antecedentes por tráfico de drogas, que le ha preguntado si en la casa se encontraba José Abel. Tras confirmarle que así era, sin darle mayor importancia a la llamada, poco después se ha presentado en esta vivienda de la calle Progreso el presunto autor de los disparos. Sin mediar palabra el hombre ha entrado hasta el comedor y le ha disparado con una escopeta recortada de perdigones un primer tiro a su víctima, estando éste sentado e indefenso. Al tratar de incorporarse para protegerse, José Abel ha recibido un segundo impacto en el pecho. Tras el ataque ha huido del lugar y el herido ha podido salir a la calle a pedir ayuda. Una sábana blanca con restos de sangre en el lugar daba muestras de la gravedad de los hechos.