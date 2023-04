Para el recuerdo quedará la portada que compartieron, glamurosos, para la revista Vogue. Ahora las espadas están en alto. Y es que desde que se anunció la imputación por presunta violación del jugador de fútbol Achraf Hakimi, nacido en Getafe de padres marroquís, de 24 años, todas las miradas se volcaron sobre la que ha sido su esposa, la actriz Hiba Abouk, madrileña de origen libio y tunecino, de 36 años. La intérprete, que se dio a conocer gracias a la serie El príncipe y tiene dos hijos en común con el futbolista del PSG, rompió el silencio inicial y puntualizó que había tomado la decisión de romper “mucho antes de los hechos acontecidos”.

En un comunicado, la actriz revelaba que había tomado la decisión de separarse legalmente, a la espera de los trámites de divorcio: “Quién iba a imaginar que, además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia”, decía Abouk en su cuenta de Instagram junto a las imágenes en las que aparecía junto a sus dos pequeños en Dubái.

Pero la separación ha tenido un segundo capítulo legal ingrato. Los abogados de la actriz han descubierto una nueva estrategia de Hakimi, uno de los futbolistas mejor pagados de la liga de fútbol francesa, con un sueldo mensual que podría superar el millón de euros. Según apuntó el medio francés First Mag, durante los trámites Abouk descubrió que la fortuna del jugador del PSG no está a su nombre. “Cuando la actriz y sus representantes legales acudieron a la justicia francesa para solicitar la cantidad que consideraban que le debía corresponder en el divorcio, la Corte les dijo que no existía tal fortuna”.

La realidad es las ganancias de Hakimi las tiene y gestiona su madre, Saida Mouh, a cuyo nombre está gran parte del patrimonio del futbolista desde hace tiempo, extremo que la actriz desconocía. El medio francés insiste en que el equipo de abogados se encuentra trabajando para que las necesidades de los menores estén cubiertas. En otro dardo a su ex, Abouk publicó una tierna foto de los pequeños Amín, de 3 años y Naím, de 1, y el texto: “Lo verdaderamente importante, lo único que importa. Mis hijos”.

Tras un tiempo saliendo juntos, en octubre de 2019, la pareja anunció que esperaba su primer hijo en común. El pequeño Amín nació en Madrid en febrero de 2020, cuando el lateral estaba en las filas del Borussia Dortmund (antes jugó en el Real Madrid). Los rumores de boda empezaron a sonar hasta que la actriz los acalló a golpe de entrevista en la revista Hola!. “Nos casamos antes de que naciera nuestro hijo en una ceremonia íntima” de la que ninguna noticia había trascendido. El segundo hijo de la pareja, Naím, nació justo dos años y un día después de que lo hiciera su hermano.