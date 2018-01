Lío en Twitter entre una diputada gallega del PP y Ciudadanos por una noticia sobre Diana Quer

La portavoz adjunta del PP en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Ana Vázquez Blanco, ha acusado de "oportunismo político" a la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes, después de que ésta compartiera a través de su cuenta de Twitter un artículo relacionado con el asesinato de Diana Quer.





La respuesta a oportunismo político era para @PatriciaReyesCs q acusaba al PP de eso mismo!!...hablar de reformas utilizando una tragedia....X cierto ahora borró su twit...

El q quiera insultar allá él!! pic.twitter.com/BCfpNT4I9x — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 3 de enero de 2018



Y también son 2 hombres los que salvan a la segunda víctima de #ElChicle el día de Navidad....#oportunismopolitico para hablar de machismo? https://t.co/riM7xtWGjK — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 3 de enero de 2018



"Lo cierto es que una chica puede ser acosada por un hombre y, a los pocos minutos, ser asesinada por otro." Es importante llamarlo por su nombre: violencia machista. https://t.co/qSh7FZf5ue — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) 1 de enero de 2018



Reconoce a los que salvaron a la segunda víctima

La diputada naranja ha usado su cuenta personal de esta red social para enlazar una noticia sobre el caso de la joven madrileña, que desapareció hace año y medio en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal, cuando regresaba a su casa después de participar en las fiestas de verano del municipio. La Guardia Civil detuvo al autor confeso de su muerte, José Enrique Abuín Grey, conocido comoel pasado 31 de diciembre.En su publicación, además, incluía una frase entrecomillada del propio artículo. "Lo cierto es que una chica puede ser acosada por un hombre y, a los pocos minutos, ser asesinada por otro", escribió Reyes.Estas palabras parece que no han gustado a la diputada del PP, que, también a través de Twitter le ha respondido: "¿Oportunismo político para hablar de machismo?". En su tuit, la 'popular' recuerda a Reyes que "también son dos hombres los que salvan a la segunda víctima deel día de Navidad".Vázquez Blanco se refiere así a la joven que el pasado 26 de diciembre denunció a Abuín Gey por un supuesto intento de secuestro en la localidad de Boiro (A Coruña). La denunciante pudo zafarse de su presunto agresor gracias a la colaboración de dos personas que pasaban por la zona y escucharon sus gritos.La denuncia de esta nueva víctima defue el desencadenante de su detención y de la resolución del, que llevaba casi 500 días en investigación.La portavoz de Igualdad de Ciudadanos no ha respondido a Vázquez Blanco a través de Twitter.