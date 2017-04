El PSOE denuncia la escasa inversión del Estado en la comarca de Betanzos

La agrupación comarcal socialista de Mariñas Betanceiras criticó ayer con dureza las partidas que los Presupuestos Generales del Estado dedican este año al área. El coordinador comarcal y concejal, Diego Fernández, cree que el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy "deja en la estacada" a la zona porque, en su opinión, las cuentas "muestran claramente el abandono y el desinterés absoluto por Galicia".



"La escasa inversión que reflejan los presupuestos los convierte en los peores de los últimos años", señala la agrupación en sintonía con el grupo socialista en el Congreso de la provincia de A Coruña, crítico con una bajada superior al 24% en al provincia. "Estos recortes afectan especialmente a comarcas con mucha población rural, como es nuestro caso", afirma Fernández, quien añade que esta situación "incrementa la desigualdad y la brecha poblacional entre las ciudades y las comarcas".



El edil del PSOE en Betanzos censura que el proyecto presupuestario omite cualquier revitalización del medio rural y "no le preocupa lo más mínimo" el patrimonio cultural y natural de la comarca. "El único proyecto que tiene previsión de terminarse en las Mariñas Betanceiras son las mejoras y reformas del Centro Penitenciario de Teixeiro, en Curtis, que comenzaron en 2015, señala una nota.



"La mejora de la red ferroviaria que une A Coruña con Ferrol es una demanda en la que los socialistas llevamos insistiendo mucho tiempo y que incluye a nuestra comarca", denuncia Diego Fernández, porque cree que la única partida de 500.000 euros que los presupuestos del PP dedican a la mejora de esta red aplaza la mayor parte de la inversión a los próximos años. El PSdeG considera prioritaria la reforma de la línea A Coruña-Ferrol mediante la presentación de iniciativas a este respecto tanto en las Cortes Generales como en el Parlamento de Galicia, "y obteniendo un gran respaldo". Los socialistas estiman también que las actuaciones que Adif prevé que se hagan en el paso inferior de Oza dos Ríos no finalizarán hasta el 2019.



Enmiendas



El Grupo Parlamentario Socialista en Madrid ya avanzó que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario incorporando las propuestas que se enviarán estos días desde las distintas agrupaciones municipales.



Entre ellas, se recoge la propuesta de mejora de la seguridad viaria en la nacional 6 y en la nacional 651 a su paso por Betanzos en la zona de As Angustias y en el casco urbano. Otra es la reforma del antiguo ambulatorio para dedicarlo a centro de día o la adecuación del edificio de los Sindicatos da Avenida da Coruña.