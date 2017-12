Aceras y aparcamiento, lo que más piden los cambreses en sus propuestas al presupuesto

El Concello de Cambre recibió 600 propuestas de vecinos, partidos políticos y asociaciones dentro del proceso de participación vecinal para elaborar el presupuesto municipal de 2018. Si en la primera edición de los presupuestos participativos fueron 700 las iniciativas recibidas, en este segundo año hubo un centenar menos. Participaron 191 vecinos de forma individual, 15 asociaciones y cinco partidos políticos (se pueden ver en la web).

Los trabajadores municipales han analizado las 600 propuestas clasificándolas, valorándolas técnica y económicamente, viendo su viabilidad y comprobando si eran competencia del Concello o si eran actuaciones ya en trámite, una labor que les ha llevado dos meses, octubre y noviembre.

Las propuestas de inversión más solicitadas por los cambreses son: aceras de Quintán a Apeadeiro (que no es competencia municipal), más plazas de aparcamiento en O Temple, que se incluirán en el presupuesto; el cierre perimetral del colegio Portofaro, la instalación de la red de saneamiento en Aián (va en un plan de la Diputación ya), las aceras en la AC-400 hasta la Nacional 550, un centro de día, ampliar el parque da Igrexa, mejorar el parque Ramón Barba, un parque biosaludable en O Temple, aceras en el puente de la estación de Cambre o un parque canino en O Temple.

Del total de 262 propuestas de inversión que formularon los vecinos, un total de 88 (el 33,21%), están en desarrollo o previstas en el presupuesto y 61 están previstas pero pendientes de estudio para ejecutar a medio plazo. Otras 62 no están previstas a medio plazo y 52 son competencia de otras administraciones o entidades privadas.

Otras 328 sugerencias fueron no presupuestarias, entre ellas quejas, sugerencias y peticiones (que el Concello atienda al público por las tardes, mejorar el servicio de Correos en Andeiro, promocionar el pequeño comercio, bajar los impuestos, etc.). No están previstas a medio plazo, según el Concello, propuestas vecinales como asfaltados en caminos como Ponte do Cubo u Os Rosales 1; aparcamientos; aceras en Andeiro o Sobrecarreira; varios parques infantiles o aseos en el campo da feira.

El alcalde agradeció las "aportaciones y entusiasmo" de los vecinos y aseguró que se les contestará uno por uno cuando se apruebe el presupuesto para explicarles lo que se incluyó y lo que queda pendiente.