A Coruña recupera las reuniones de cuatro no convivientes y las terrazas abrirán hasta las seis

A Coruña y su área, salvo Aranga, inician su particular desescalada, con la reapertura de terrazas de bares y restaurantes y las reuniones de hasta cuatro no convivientes. Ante la mejora de la situación epidemiológica, la Xunta aliviará las restricciones a partir del viernes, cuando la hostelería podrá recibir clientes hasta las seis de la tarde. A Coruña, no obstante, se sitúa en el nivel 2, pues cuenta con una incidencia acumulada en 14 días de entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes. Los gimnasios vuelven a abrir el viernes y se recupera la movilidad, con desplazamientos entre municipios que se encuentren en el mismo nivel de restricciones.

E Hostelería. Bares y restaurantes volverán a recibir clientes a partir del viernes, pero solo podrán hacerlo en las terrazas. En el nivel 2 en el que se encuentra A Coruña, solo está permitido ocupar las mesas y sillas en el exterior de los establecimientos, sin poder consumir en el interior ni en la barra. Además, se aplican restricciones de aforo, por lo que estas terrazas deberán estar al 50% de su ocupación. El horario también estará limitado, así que todos los bares y restaurantes deberán cerrar a las seis de la tarde.

E Comercio. Hace una semana que las tiendas recuperaron su horario habitual, después de cerrar durante tres semanas a las seis de la tarde. El aforo también está reducido al 50%. El cambio que ha introducido la Xunta en esta fase de la desescalada es la apertura de los centros comerciales durante los fines de semana. Hasta ahora, superficies como Marineda City tuvieron que cerrar sus establecimientos comerciales los sábados y domingos, salvo los negocios esenciales, como supermercados, gasolineras y farmacias. A partir de este fin de semana ya podrán retomar su actividad habitual.

E Reuniones. El Gobierno gallego permite en A Coruña y su área las reuniones de cuatro no convivientes. En las últimas cuatro semanas, solo se podían juntar personas convivientes. Esto hace que, en las terrazas, el máximo de clientes en una misma mesa sea de cuatro personas, sean o no convivientes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recordó la importancia de “llevar siempre mascarilla” en estas reuniones para evitar contagios.

E Movilidad. Se eliminan los cierres perimetrales, salvo en Aranga, que continúa en el nivel con las restricciones máximas. Los vecinos de A Coruña y su área metropolitana pueden desplazarse sin necesidad de justificación, siempre que lo hagan a municipios que se encuentren en el mismo nivel y que formen parte del área sanitaria coruñesa. La Xunta ha eliminado las almendras que estableció en noviembre, por lo que la movilidad es más amplia. Un vecino de A Coruña podría acudir hasta Fisterra, al encontrarse en el mismo área y con el mismo nivel de restricciones. Los coruñeses no pueden acudir a Aranga, Carballo, Malpica, Ponteceso y Corcubión, en el máximo nivel de restricciones. Tampoco está permitido acudir a otros municipios de otras provincias que también estén en el nivel 2. Le ocurre lo mismo a Ferrol y Pontevedra.

E Deporte. Los gimnasios y piscinas podrán volver a abrir en A Coruña desde este viernes, ya que el área se encuentra por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días. La medida generó confusión en la jornada de ayer, ya que en su intervención, Feijóo no aclaró si la apertura afectaba solo a los municipios de nivel 3. Por la tarde, fuentes del Ejecutivo gallego rectificaron y confirmaron que también los del nivel 2 pueden recuperar la práctica deportiva en interiores. Hay restricciones: mascarilla obligatoria y un máximo de cuatro personas no convivientes.

E Universidad. Las clases presenciales, como ya estaba programado, se retoman el lunes 1 de marzo. Además, la Xunta ha organizado un cribado para alumnos para “garantizar una vuelta a las aulas lo más segura posible”.

E Previsiones. Aunque Núñez Feijóo aseguró que si la situación empeora “no” va a “dudar en volver atrás” y marcar nuevas restricciones, reconoció que la “evolución esta siendo ciertamente buena”. Sobre A Coruña, prevé que podrá avanzar en la desescalada “en la segunda semana de marzo”. No obstante, es “cauto” y asegura que sobre la mesa está la posibilidad de cerrar Galicia en Semana Santa “si la situación no es epidemiológicamente aceptable”.

Buena noticia, pero con responsabilidad

Los alcaldes de A Coruña y su área metropolitana se han mostrado conformes con las medidas adoptadas por la Xunta para iniciar la desescalada, aunque apelan a la “responsabilidad” de los vecinos para seguir bajando el número de contagios de coronavirus y la presión hospitalaria. “La progresiva apertura es positiva porque nos da idea de que se va controlando la pandemia”, expone una Inés Rey “cauta”, que recuerda “las cifras de hospitalización son preocupantes”. La alcaldesa de A Coruña aplaude la reapertura parcial de la hostelería, con las terrazas abiertas a partir del viernes, pues se trata de una “buenísima noticia para uno de los sectores más golpeados por la pandemia”. Insta, además, a la Xunta a “agilizar” las ayudas para los hosteleros y evitar cierres de negocios. Tampoco el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, se olvida de que la batalla aún no ha acabado: “Debemos seguir apelando a la responsabilidad de todos para que no volvamos a dar pasos atrás en esta progresiva vuelta a la normalidad". El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, también pide a todos los vecinos el “cumplimiento de las medidas” para evitar nuevas olas, y propone que la hostelería “pueda abrir el 30% en interior” porque muchos locales carecen de terraza. “Las fuerzas de seguridad apuntan que las labores de control son más efectivas también en el interior”, añade Rioboo. En Betanzos también opinan que las medidas anunciadas por el Gobierno gallego son “acertadas, más cuando están avaladas por el comité clínico”. La alcaldesa, María Barral, defiende que “es necesario hacer una desescalada gradual y pedir a los vecinos responsabilidad para no volver a situaciones anteriores”. En su comparecencia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo aseguró que el comité clínico trabaja en un nuevo plan para analizar datos de los últimos siete días y poder implantar medidas con tiempo cuando la situación sea preocupante, por lo que no descarta volver atrás en la desescalada.