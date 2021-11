El Centro de Información a la Mujer (CIM) ha atendido, de enero a octubre, a un total de 883 usuarias, 170 más que el año pasado. La mayoría de las mujeres que acudieron a pedir ayuda o asesoramiento lo hizo por temas de violencia de género. En total, 767 usuarias, lo que supone el 87%. El crecimiento en comparación con 2020 es del 24%. “Durante la pandemia pusimos en marcha un protocolo de actuación del CIM y la Policía Local y Nacional y abrimos la segunda casa de acogida”, cuenta la concejal de Bienestar Social, Yoya Neira.

Los datos del CIM revelan que la situación no es buena. Además, se agravó por la pandemia. De hecho, el Concello prepara campañas de sensibilización para los más jóvenes ya que “un porcentaje no bajo niega la violencia de género”.

El mayor incremento que el centro de la mujer ha registrado se da en atención social, pasando de 232 el año pasado a las 444 actuales. Se trata de ayuda para solicitar prestaciones económicas y acompañamiento hacia la vida autónoma. Desde aquí también se gestiona el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atenpro). El aumento de estas consultas es significativo, aunque Yoya Neira explica que también responde a una “descongestión de la lista de espera” por la incorporación de una nueva trabajadora social a tiempo completo, que permite atender todas las demandas cuando antes existía una lista de espera por la sobrecarga de trabajo y la falta de efectivos. Pero avisa: “Que no haya denuncias no significa que el problema no esté ahí”.

El CIM cuenta también con atención legal, que suma 450 consultas, y atención psicológica, con 308 peticiones según los datos de enero a octubre. Además, en este periodo ha prestado ayuda a 52 menores, siete más que el año pasado. Sumando todos los servicios de este centro de la mujer, en lo que va de año se han atendido 1.202 consultas, un incremento del 34% si se compara con el año anterior, cuando ose atendieron 891. En 2019, hubo 905 ayudas a usuarias.

Además de la labor del CIM, el Concello cuenta con una red de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, en la que se incluye la casa de acogida y pisos de inclusión y transición a la vida autónoma. Según datos municipales, actualmente en la casa de acogida hay siete mujeres y cinco menores. El tiempo medio de estancia es de 7,5 meses, si se analizan los datos de 2020. Las mujeres pasan más tiempo en los pisos, donde la estancia media es de 11,7 meses.

Colapso en los juzgados

El colapso en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña que denuncian los sindicatos, con 676 asuntos en trámite y casi 300 sin incoar, también preocupa a la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade que pide que “si esta es la situación, tiene que haber un refuerzo” pues se trata de casos susceptibles de ser graves o conflictivos. “Tiene que reforzarse, no sé si con otro juzgado o con más personal, pero hay que hacer algo”, señala Neira, que recuerda que también deben agilizarse las consultas psicosociales del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).