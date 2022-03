El puerto, “parado” por la huelga de camiones: corta el tráfico de pescado para los mayoristas

El paro patronal del transporte por la subida de precios del gasoil, iniciado ayer, paralizó hoy la entrada y salida de productos a las instalaciones portuarias de A Coruña. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, señaló que “el tráfico de mercancías está prácticamente parado” y fuentes del Puerto confirman que “no hay salida de cereales”. En cuanto al pescado, el presidente de la Lonja, Juan Carlos Corrás, afirma que “no ha salido ningún camión” de los que abastecen a los grandes compradores y conserveros.

A la huelga se han sumado dos cooperativas de transportista, Codebas y Transpuerto, que montaron piquetes estas dos jornadas en la entrada de los muelles de San Diego. Otras empresas siguieron trabajando ayer, pero Corrás afirma que los huelguistas, hoy, “dijeron que no salía ningún camión”.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno indican que los agentes de la Policía Nacional se desplegaron garantizando la entrada y salida del Puerto y que los piquetes no impidieron físicamente la entrada de camiones, pero Corrás afirma que las presiones no fueron directas; según su versión, las empresas que no se incorporaron al paro el primer día “decidieron no salir con el pescado ante esta situación tensa”.

Si bien la Subdelegación afirma que no tiene constancia de sabotajes en el municipio, la gerente del polígono de Agrela, Teresa Firvida, afirma que varias de las empresas del parque industrial les han trasladado episodios de sabotajes y “coacciones”, que no incluyen violencia contra personas pero sí actos como cortes de ruedas.

“Muchas empresas no han denunciado” porque buscan una solución negociada, afirma Firvida, que señala que también “está habiendo problemas con las empresas que envían transportes desde otros lugares, pues ven esta zona como bastante conflictiva y dicen que no van a mandar camiones”.

En el polígono de Sabón, ya en Arteixo, la jornada se vivió “sin ninguna incidencia” de sabotajes o parones y sin piquetes informativos, según la gerente, Marta Marzoa. Aunque ha disminuido el tráfico, han “circulado camiones” y la jornada ha discurrido con “relativa normalidad”. Se han movido, por ejemplo, camiones de Inditex y de otras empresas del textil, según explica la gerente.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno señalan que, al tratarse de un paro patronal y no de una huelga, no hay servicios mínimos y no se dispone de una estimación de cuántos transportistas se han unido. La vicepresidenta de la agrupación Acotrades, Lucía Loureiro, calcula que “un 97%” de sus aproximadamente 250 socios se han unido al paro.

La alcaldesa, Inés Rey, lamentó ayer la “subida de los precios de energía y combustibles” y el “posible desabasteceimiento de algunos productos de primera necesidad”, pero reivindicó que el Gobierno está realizando las “medidas necesarias” para corregirlo.

Amenaza para los mercados

Por la huelga y porque parte de la flota coruñesa ha amarrado por la subida de los combustibles, en los mercados municipales se vio hoy menos producto fresco. El presidente de la Lonja señala que hay miedo de que en los próximos días tampoco salga pescado hacia estos.

Coincide con la versión de la pescadera y presidenta de los placeros de San Agustín Ángela Barrán, que afirma los piquetes les advirtieron hoy de que si entran mañana “no nos van a dejar salir”. “Cada uno como autónomo tendrá que tomar su decisión”, afirma la placera “y la mayoría de la gente no bajará, porque ya ha habido represalias en otras ocasiones. A otros no les queda más remedio”.

Barrán señala que el desabastecimiento de pescado en los próximos días “se va a recrudecer” —y probablemente agravará la situación el temporal que se espera para mañana— y señala que los productos del mar no son el único problema. Hoy “no ha llegado la carne de cerdo” de Lugo por el parón del transporte, si bien sí que se distribuyó el material del Matadero Municipal.

Barrán solicita al Gobierno que establezca un “protocolo de seguridad” para garantizar el suministro y permitir la circulación, aunque considera que las reclamaciones del sector del transporte “son legítimas”.

El parón del transporte ha tocado de manera especial a un sector perjudicado por la invasión rusa: los fabricantes de piensos, tradicionalmente dependientes del maíz ucraniano. Las 46 fábricas de la provincia de A Coruña se abastecen sobre todo a través del Puerto, y según fuentes Bruno Beade, director de la patronal Agafac, “las fábricas están en una situación límite, hay algunas que están parando de trabajar”.

Hay un barco parado en el muelle con maíz rumano, que “igual marcha” mañana mismo si los camiones no trabajan. La patronal reclama a la Administración “que los escuche y que negocien una salida ya”.

La Subdelegación del Gobierno, por su parte, garantiza que los camiones que quieran salir podrán hacerlo, y recuerdan que las empresas pueden pedir operativos especiales para garantizar el suministro. “Dentro de la medida de lo posible, se buscará garantizar la seguridad” de los transportes, señala.

El parón lo convoca la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías, minoritaria a nivel español. Entre otras reivindicaciones, pide al Gobierno que prohiba contratar transporte a pérdida y “un salario digno”.

La huelga y el gasoil cuestan dos millones al día a la pesca gallega

El parón de actividad no afecta solo a los muelles coruñeses, y se estima que las consecuencias de la huelga, la subida de los precios de los precios de los combustibles y el amarre de barcos como consecuencia de esta costaron a la pesca dos millones en un día. De ellos, 1,5 millones se corresponden con el pescado fresco gallego que quedó en dique seco durante la jornada de ayer, mientras que otros 500.000 a las pérdidas de los frigoristas. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, manifestó que confía en los “mecanismos” del nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura para compensar los costes extraordinarios del sector, informa Lara Graña.