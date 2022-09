A Marisa Rey siempre le gustó la historia y descubrir el pasado a través de las fotografías antiguas. Estudió Turismo y le gustan también los idiomas, así que, como afición, empezó a bucear en los archivos de los museos buscando imágenes de Galicia. Esta investigación la llevó a encontrar la foto más antigua conocida hasta ahora de la ciudad.

A estas alturas y después de casi una semana de teorías, planos y descartes, está harta de la foto?

No, no estoy harta, pero ahora se me acabó el entretenimiento, ahora tengo que encontrar más fotos, porque estoy enganchada. A veces busco, pero no encuentro y me desilusiona no encontrar. Mi objetivo es encontrar las más antiguas, porque fotos de los años 60 no me hace tanta ilusión porque es más difícil que sean inéditas. Estas fotos de viajeros, que sacaron una foto y la guardaron en un álbum y nunca nadie más la volvió a ver me parece la repera.

Pasaron unos días, pero, al final, los expertos ya están de acuerdo en que la foto está tomada desde la Marina y que lo que se ve es la calle Luchana y Riego de Agua...

A mí me hace mucha ilusión saber dónde se tomó la foto y que los expertos estén de acuerdo con nuestras conclusiones porque, al fin y al cabo, estuvimos más de veinte personas investigando. Hay quien piensa que es Azcárraga y de ahí no se baja. Estaría bien que el Concello hiciese algo en ese lugar, como una placa que hiciese referencia a que ahí se tomó una foto en 1858.

La foto representa una escena cotidiana y que refleja una ciudad desconocida a día de hoy.

Da mucha información, porque las fotos antiguas siempre son el calle Real, en los mercados... Esta es en la Marina. La gente puede pensar que las galerías llevan ahí toda la vida, pero no. Lo que me han contado es que era una zona que olía muy mal y que la gente de la alta sociedad se mudaba a otras zonas. Yo no soy experta, pero estoy aprendiendo mucho por lo que va poniendo la gente que sabe mucho más que yo. Lo que sí hago es informarme sobre los viajes de los fotógrafos, para saber dónde estuvieron. Eso es de primero de fotografía antigua.

Ahora falta por encontrar la imagen que sir John Joscelyn Coghill tomó de la tumba de Sir John Moore, ¿podría aparecer?

No sabemos si habrá llegado hasta nuestros días. Yo tengo la esperanza de que aún aparezca y de que, quizá, la tengan en el Getty Museum, que la hayan comprado pero que no esté referenciada. En Getty tienen unas fotos del barco Maraquita, que venía a A Coruña, pero es de 1859. Me parece increíble todo el material que tienen, incluso de otras ciudades de España. Igual hay sorpresas más adelante. Otra cosa que me gusta mucho es identificar a personas en las fotos antiguas que constan como desconocidas, aunque no me hagan mucho caso en los archivos.

Llegar a la conclusión de que la foto había sido tomada en la Marina fue un proceso colaborativo y bastante rápido, ¿pensaba que se resolvería en menos de una semana?.

Cuando puse la foto en el Ollar Galicia Fotografía Antiga, yo ya pedí que lo identificasen otras personas porque yo, al verla, no sabía dónde era. Me gusta mucho la colaboración y tanto en la vida como en lo de las fotos, con cuantas más personas hables, más aprendes. La gente ha buscado planos, han buscado las farolas, el padrón... Siempre me quedaré con la duda de cuándo se habría descubierto esta foto si no la hubiese encontrado yo. El Getty es un museo muy famoso y ellos no van a avisar porque igual que tienen esta foto tienen millones más. Estuve todo el año pensando que había otra persona que había encontrado la foto y que la había pedido también. Pensaba que, cuanto más tiempo pasase, más posibilidades había de que alguien más encontrase la foto, porque si la había encontrado yo, la podía encontrar cualquiera, porque hay mucha gente que busca fotos antiguas para poner en Facebook. En Ollar Galicia solo se pueden poner tres al día, para evitar que alguien cuelgue un álbum.