La odisea de publicar en vinilo

El auge del vinilo es un hecho, pero hay bandas que se encuentran con dificultades para publicar en este formato, sobre todo si son tiradas pequeñas. Es el caso del grupo coruñés Malc, que acaba de tocar en la Mardi Gras para presentar su nuevo disco Invierno raro. Les hubiese gustado llegar a la sala con el vinilo bajo el brazo, pero ha sido misión imposible. “Nos hemos encontrado que al ser tiradas pequeñas, de entre 100 y 200 unidades, te dan plazos de entre 6 y 7 meses de producción”, cuenta el cantante de la banda, Manu Rodríguez Camaselle.

Unos tiempos muy difíciles de gestionar, ya que el grupo ya tiene grabado su disco, de cinco canciones, y ha hecho una masterización para publicar en vinilo. “Cuando terminas de grabar el disco, ya estás pensando en presentarlo en directo. Ahí es la novedad y es el momento en el que vendes más. No tiene sentido no tener el vinilo. Es como presentar un proyecto sin el proyecto”, razona el artista, que revela que todos los miembros de la banda son “coleccionistas de vinilos”, de ahí la importancia de tener sus canciones en este formato. Le preocupa “que se ha juntado una demanda muy alta y pocas fábricas”, pero no se da por vencido. Invierno raro saldrá en vinilo. “Es mejor que el CD, más vistoso y más especial. Lo hacemos por amor al arte, ya que el margen que te queda de beneficio es muy pequeño”, concluye.