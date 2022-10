La banda madrileña de rock Morgan continuará hoy la segunda edición del ciclo de conciertos Noites do Porto con un recital en el muelle de Batería en el que tocarán temas de su tercer y último disco hasta el momento, The River and the Stone, que nunca había sonado en Galicia. La apertura de puertas del concierto se realizará a las 20.30 horas, y se podrá acceder al recinto portuario desde la plaza de Ourense.

El festival, organizado por Masgalicia en terrenos de la Autoridad Portuaria y en el que colaboran el Concello, la Xunta a través del Xacobeo 21-22 y Estrella Galicia, empezó ayer con un concierto de The Gulps y Alan McGee y continúa mañana en Batería con un recital de Fernando Costa y Gloosito. El sábado tocará en el mismo escenario Jorge Drexler, acompañado por Tiago Iorc, y el domingo será el turno de James Rhodes. La sala Garufa acogerá el miércoles de la próxima semana un recital de M. Ward. Las entradas, que a fecha de ayer todavía no se habían agotado para el concierto de Morgan, se pueden adquirir en noitesdoporto.com.