“Queremos que Expocoruña crezca un 5% en 2023 y a cifras de dos dígitos en 2024”

La Xunta, en la presidencia del Padroado do Instituto Feiral da Coruña, nombró en junio al coruñés Andrés Fernández Calderón nuevo gerente de Expocoruña, cargo que ejerce desde septiembre. Con amplia experiencia en el sector turístico y hotelero —pasó un año en Doha diseñando hoteles por el Mundial de fútbol de Catar y ha regresado a su ciudad tras una etapa en Grupo Barceló—, es el responsable de poner en marcha un plan estratégico hasta 2028 para mejorar la gestión del recinto.

¿Qué se ha encontrado en Expocoruña desde que llegó?

Lo principal, que es un recinto con muchas posibilidades. Hemos visto qué podemos aportar y nos hemos centrado en un plan de mejora del recinto y de lo que genera dentro de la ciudad.

¿Muchas posibilidades porque no se ha utilizado hasta ahora a su máximo potencial?

No me corresponde hablar del pasado, de datos que no tengo. Vamos a trabajar para que haya una mayor utilización del recinto porque tenemos que darnos cuenta de que Expocoruña es uno de los activos que tiene la ciudad, un valor que hay que aprovechar.

¿Era urgente un plan estratégico, y por seis años?

Siempre es necesario un plan así para marcar el camino que hay que seguir. No lo había cuando llegué, y salimos de una época de pandemia que al turismo le ha afectado de forma relevante. El sector se ha transformado en estos dos años.

¿En qué se apoya ese plan?

Tiene cuatro ejes: incrementar ingresos, fortaleza financiera, optimización operacional y potenciación del producto. Debemos trabajar para sumar entre todos: Turismo de A Coruña, Turismo de la Xunta, Clúster de Turismo, Diputación, Xunta... debemos potenciar la celebración de grandes eventos que crean un importante componente de destino. Por detrás debe haber una estructura de sinergias entre los distintos actores para poder atraer los eventos.

¿Más ingresos y mayor fortaleza financiera para no tener que repetir el déficit con el que en los últimos años cierra los ejercicios Expocoruña?

No tenemos déficit, hay que aclararlo. El recinto no tiene deuda ni problemas de tesorería a corto plazo, al contrario. Las pérdidas vienen de la amortización de su construcción. Para que nos entendamos: si yo tengo un camión y me dedico al transporte y me va bien, puedo ahorrar para que cuando el camión deje de ser útil yo pueda comprar otro; no vamos a comprar otro recinto para amortizarlo. Es importante dotar bien la partida para el mantenimiento del recinto, para su mejora, su actualización. La parte de operaciones del recinto no da pérdidas, sino un pequeño margen de beneficio. Nuestro interés es ser autosuficientes y generar ese beneficio para la ciudad. La idea es que podamos crecer un 5% durante este 2023 y luego a cifras de dos dígitos a partir de 2024.

¿Con qué pasos, eventos...?

Trabajamos en nuevas líneas de negocio, orientándonos a incrementar el turismo MICE [turismo de negocios, con reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones], que estuvo parado por la pandemia o por razones presupuestarias. Se recuperará en 2023. Queremos desarrollar propios eventos que tengan foco en la ciudad y sean reconocidos, eventos que crezcan a nivel autonómico y nacional y si es posible internacional. Hay que disponer de capacidad para acoger eventos más importantes que a día de hoy no se celebran en la ciudad porque no hay esa capacidad. Y al mismo tiempo hay que trabajar en eficiencia de costes, actualización financiera y aprovechamiento de espacios infrautilizados para darles uso.

¿Han sido suficientes las aportaciones de las administraciones?

Mi competencia es mirar hacia el futuro. Todo lo que nos aporten es bienvenido, pero no tiene que se ese nuestro foco, sino la generación de recursos suficientes para obtener ingresos y ser autosuficientes.

¿Qué ha atraído hasta ahora de Expocoruña a sus clientes?

Que es un lugar que vale para eventos de 5 a 10 personas y para 7.000. Son 18.000 metros cuadrados de espacio interior. La ubicación es buena, tiene parking propio y facilidad logística. Y tenemos poca burocracia, somos ágiles para adaptarnos a las necesidades de los clientes.