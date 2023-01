La Autoridad Portuaria de A Coruña responde a la renuncia del Concello a pagar por los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, como había anunciado en julio de 2021, asegurando que su deuda por la construcción del puerto exterior es "una losa que complica las inversiones necesarias para la implantación de nuevos proyectos empresariales" en la dársena de punta Langosteira. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, comentó el domingo en el programa A Coruña opina de Radio Coruña que la ciudad "no debe pagar por estos muelles, y mucho menos cuando ya hay dinero de la Autoridad Portuaria para resolver sus problemas de financiación", según publicó este periódico. El Puerto, a través de un nota, manifiesta "sorpresa" por la renuncia del Gobierno municipal "a sus propios compromisos" y señala que la entidad "necesita a corto plazo los ingresos que estaban previstos" por los muelles urbanos para evitar "tensiones de tesorería".

La Autoridad Portuaria admite el crecimiento de su actividad comercial y de tráficos en punta Langosteira, con "buenas perspectivas a medio y largo plazo", pero añade que su situación financiera "no ha cambiado" y que los proyectos de implantación previstos en el puerto exterior "tardarán algunos años en materializarse. El ente portuario critica al Gobierno local por renunciar a compromisos "de forma unilateral" y sin "confirmación formal".

La alcaldesa, Inés Rey, comentó esta mañana en cambio que la situación del Puerto "ha cambiado radicalmente" y apuntó a la conexión ferroviaria a Langosteira como "el problema" que tenía el Puerto. Este nuevo escenario, justifica, provoca que la propuesta de que el Concello pagase por el 75% de la propiedad de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo ya no tenga validez. "El presidente, Martín Fernández Prado, ya habló de autosuficiencia, ha habido un cambio de circunstancias radical. Ahora no se hace necesario pagar por aquello que es público. Hay que plantearse los convenios de 2004, la futura urbanización, el desarrollo de los muelles manteniendo la actividad portuaria, la lonja. En el momento actual es evidente que ya no hay que pagar por ello. La propuesta que hicimos de pagar por los muelles fue anterior a esta situación, así que decae", explicó Rey.

El Puerto, en su nota, indica que el tren a Langosteira, cuyo proyecto está en licitación desde el año pasado, "no tiene nada que ver con la apertura de los muelles" ni con los "aspectos financieros" de la entidad portuaria.