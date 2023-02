A IV Semana do Cinema Galego regresa á cidade da Coruña Do 14 ao 19 de marzo co ánimo de festexar unha grande celebración cinematográfica non competitiva en Galicia. A Coruña volverá ser a anfitrioa do talento audiovisual galego e consolídase como sede desta cita impulsada pola Academia Galega do Audiovisual (AGA), que conta co apoio do Concello da Coruña e da Deputación da Coruña.

Regístrate gratis y accede a todos los contenidos de La Opinión A Coruña Durante seis días o Teatro Colón acollerá as proxeccións, cunha programación que xunta o máis salientable da produción audiovisual galega do último ano. Logo da boa acollida da última edición, con máis de 3.000 espectadores que encheron os pases dos dez filmes proxectados, a Semana do Cinema Galego repite fórmula e aposta de novo por poñer o foco no encontro entre público e artistas, tal como destacan os promotores da cita. O acceso as proxeccións do encontro será de balde, con reserva previa de entradas, que se activará nas datas próximas á súa celebración.