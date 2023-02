De la exposición de Steven Meisel al baile del reloj de Troula Seguido, con relojería incluida en su carroza. De tiovivos con caballos a marineros y mariposas. Música y outfits ochenteros. La Feria de Abril de Xuventudes de Bribes, con jamones y muchas sevillanas, y hasta el programa Casamos de la TVG con todos los miembros de una boda. Es el resumen del desfile del Entroido que creó un enorme pasillo humano desde San Andrés hasta los Cantones pasando por Santa Catalina. El punto final fue en María Pita.

Sonaba A quien le importa, de Alaska, y Volaré. Suficiente para que cualquier persona que pasase por la calle se animase a mover las caderas. Ayudó el día soleado, que llenó las terrazas de gente ya a mediodía a la espera de que llegase una de las grandes fiestas de este Carnaval —otra será el martes en la calle de la Torre—.

La música de los 80 y las familias disfrazadas con chándales muy de la época, cinta en el pelo y radiocasette incluidos, dieron inicio al desfile. La originalidad de los modelos de Meisel, idea de la Escola Galega de Teatro Musical, provocó las risas de las presentes, que no dudaron en hacer vídeos para guardar para el recuerdo. Muchos querían unirse a la Feria de Abril, en la que no paraban de bailar y cantar. Incluso llevaban una calesa con caballos de peluche. Las mariposas de Pantaleón, que ya habían ganado hace días el concurso de comparsas, siguieron enganchando con su colorido.

Para no perder detalle, los niños se subían a las papeleras o a los hombros de sus padres y madres. Capitán América, una mosquetera, un pequeño Yoda. Todos querían ver el desfile desde las alturas. Como una mujer que hasta llevó un pequeño taburete para no perder detalle, pues en la calle había centenares de personas dispuestas a pasarlo muy bien. La carroza de Casamos fue una de las protagonistas de la jornada. No le faltaba detalle: los novios, los invitados, el fotomatón y el cortador de jamón. “Vaya bodorrio”, decía uno al verlos pasar.

Pero los focos no se orientaban solo hacia el desfile, que este año rompió récord de participación con 1.249 personas inscritas y 27 comparsas. También los disfraces del público fueron una muestra de originalidad y diversión. Estaban la Familia Adams, los pokemon, los pitufos, los vengadores y el circo. El domingo la fiesta continúa.