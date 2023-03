Guerra abierta entre el Concello de A Coruña y el Deportivo por el convenio del estadio del Riazor. El presidente de la entidad deportiva propiedad de Abanca, Antonio Couceiro, denunció en rueda de prensa que el Ayuntamiento pretende cobrar por el uso del estadio en el "peor momento" de la historia del club. El gran punto de discordia es el nombre del estadio (Deportivo Abanca), que que el Gobierno local quiere que revierta en las arcas del Concello y no en la financiación del club. La alcaldesa, Inés Rey, respondió en una radio local y en tono bronco al mandatario blanquiazul. En un primer momento señaló que en ningún caso se cobraría al equipo por el uso de las instalaciones municipales. Dos horas más tarde, en la inauguración del pantalán petrolero de punta Langosteira y a preguntas de los periodistas, sí reconoció que "otra cosa" es el uso comercial del nombre de Riazor: "Si lo que quiere el Deportivo es que el nombre pase a ser utilizado por un banco con fines comerciales de un banco, eso no puede ser gratis".

El Dépor lleva disfrutando de manera gratuita o por una cantidad simbólica del uso de Riazor desde 1944, pero el Concello de A Coruña pretende que esta situación cambie, según la entidad coruñesa, que rechaza de manera frontal este nuevo rumbo. "Tras meses de infructuosa reuniones de carácter técnico, el pasado 13 de febrero la alcaldesa me transmitió en una comunicación no formal que el Concello quiere cobrar al Real Club Deportivo por el uso del estadio, algo que nunca había sucedido hasta la fecha en A Coruña", adelantaba el presidente Antonio Couceiro antes de expresar el sentir de la entidad: "Si la cesión del estadio fuese onerosa para el Dépor, constituirá una injusticia histórica para el Dépor y una discriminación inadmisible respecto a los equipos con los que tenemos que competir".

"El Deportivo está en la peor situación económica y deportiva de su historia y no solo no recibe del Concello, sino que pretenden generar ingresos", aseguraba, mientras centraba el problema para que haya entendimiento para un nuevo convenio, más allá de 2025. "Se nos transmite que el problema es que no se quiere ceder gratuitamente el nombre comercial del estadio, cosa que no hace ningún ayuntamiento. El naming es un activo más de todos los clubes, que recogen ingresos por ello. Sería anormal e incidiría negativamente", apuntó esta mañana.

El Dépor no plantea, de momento, ningún plan B y no oculta su "preocupación", pero apuesta por el entendimiento. "Quiero trasladar mi honda preocupación por este hecho, que supondría aumentar las pérdidas que cada año tiene el Deportivo por estar fuera del fútbol profesional y en los años económicamente complicados que se prevén en el retorno a la élite. Aspiro a que recapacite y que se le dé al Deportivo el trato que ha recibido históricamente y que también reciben los demás clubes".

El tono de respuesta de alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, estuvo muy lejos de la "recapacitación" que reclamaba Antonio Couceiro, presidente del club elegido por Abanca. En una radio local afirmó que es "mentira" que el Ayuntamiento quiera cobrarle al Deportivo por el uso del estadio de Riazor. Rey explicó que el 4 de noviembre de 2021 el Concello remitió al Deportivo una propuesta de convenio que, según la regidora, en ningún momento incluye ninguna reclamación al club para que pague por usar el estadio. La alcaldesa recordó que el Deportivo es un club sin estadio propio y utiliza gratis una instalación municipal. "Y la va a seguir utilizando gratis", ha añadido Inés Rey. "No paga nada, no va a pagar nada, y en ningún momento se ha puesto en ese convenio que tenga que pagar", incide la regidora, que ha instado públicamente al presidente del Deportivo a responder a esa propuesta de convenio de 2021 ya que, según ha expuesto, el club no ha contestado.

No habló nada en ese momento del destino de los ingresos por la denominación comercial del estadio. Sí lo hizo horas más tarde en la inauguración del pantalán petrolero de punta Langosteira, un acto en el que coincidió con Couceiro. Preguntada directamente por los periodistas, Rey reconoció que "si lo que quiere el Deportivo es que el nombre pase a ser utilizado por un banco con fines comerciales de un banco, eso no puede ser gratis, primero porque no es lógico y segundo porque no es legal". Fuentes municipales insisten en que si hay una explotación de unas instalaciones municipales, "tendrá que hacerlo cobrando a la entidad bancaria o a la empresa que dé nombre al estadio".