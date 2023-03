Arquitectos coruñeses critican al Concello por abrir solo un concurso de ideas en el mandato

El concurso de ideas convocado por el Concello para la rehabilitación del antiguo mercado de Santa Lucía y su transformación en centro de salud, cuyas bases se acaban de publicar en Contratación del Estado, es el primero que ha promovido el Gobierno local en su mandato. La delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) tendrá a uno de sus miembros en el jurado, pero a su directiva no le ha gustado la escasa iniciativa municipal por convocar este tipo de procesos ni que la única propuesta haya surgido a poco más de dos meses de las elecciones municipales. Critican, además, que en las bases del concurso se restrinja la participación permitiendo concurrir solo a interesados que en los últimos tres años hayan redactado proyectos o direcciones de obra de trabajos similares con un presupuesto de ejecución igual o superior a un millón de euros.

Para los arquitectos de la delegación coruñesa, la administración municipal no ha contado lo suficiente con el sector. “Siempre hemos tenido una actitud colaborativa con las administraciones, hemos dado tanto y estamos recibiendo tan poco. En este concurso no se nos pidió opinión y casi se nos obligó a participar. Es el primero que se convoca en cuatro años y se hace al final del mandato”, protesta el sector en A Coruña.

Critican los profesionales que, al contrario que en otros procesos parecidos, como los que se impulsaron para construir el Centro Ágora o la reforma integral del mercado y la plaza de Monte Alto —este en el mandato anterior— no se establecieron medios de acreditación de solvencia técnica y económica. “¿Por qué ahora sí? No es una obra compleja. ¿Si llegas a un volumen de negocio en tres años puedes participar y si no llegas, o sí llegas en cuatro años, no puedes? No nos gusta”, reprochan los arquitectos.

“El concursante que resulte premiado con el primer premio y resulte adjudicatario del contrato de servicios posterior para la redacción del proyecto y la dirección de las obras de rehabilitación del mercado de Santa Lucía deberá haber ejecutado, en los últimos tres años al menos un trabajo de redacción de proyectos y un trabajo de dirección de obra de similar naturaleza (rehabilitación de edificios) con un presupuesto de ejecución material igual o superior a un millón de euros”, señala el pliego administrativo del concurso, que precisa que el criterio para acreditar la solvencia económica y financiera del proceso es “el volumen anual de negocios” del candidato.

Pese a estar “en desacuerdo” con este requisito, la delegación coruñesa del COAG tendrá un representante en el jurado, que se completará con otro arquitecto de la Escuela Técnica de Arquitectura de A Coruña, otros dos que designará el Sergas y representantes del Concello: el edil de Urbanismo, el director de Infraestructuras y los jefes de los servicios de Edificación y Rehabilitación y Vivienda.

El concurso de ideas para la obra en Santa Lucía, donde también habrá espacio para un centro cívico y puestos de mercado, fue una medida acordada por el Concello y la Xunta hace catorce meses, aunque su convocatoria no se anunció hasta el pasado febrero. El proyecto se gestó en el mandato del PP, se estancó en el de Marea Atlántica por falta de entendimiento sobre el diseño entre el Concello y la Xunta, y se mantuvo sin avances significativos en el actual, hasta este último paso del concurso a dos meses de las elecciones.