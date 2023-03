La organización del festival O Son do Camiño ha desvelado hoy el cartel completo de su edición de este año, que se celebrará los próximos 15, 16 y 17 de junio en O Monte do Gozo (Santiago de Compostela). Como cabezas de cartel destacan los nombres de Bizarrap, Aitana y Maluma, tres artistas de talla internacional que triunfan entre un público joven y los amantes de la música urbana.

Además, el cartel incluye otros artistas importantes como Alt-J, Leiva, Eladio Carrión, The Kooks, Trueno, Wolfmother, Royal Blood, Duki, Vetusta Morla o Kaiser Chiefs, entre otros muchos. Sin duda, una amplia variedad de estilos y géneros que promete largas horas de fiesta entre el público asistente.

Además de los grandes artistas internacionales y nacionales que encabezan el cartel, O Son do Camiño ha vuelto a apostar por el talento gallego. Xoel López, Sila Lúa, The Rapants, Fillas de Cassandra y Dani son algunos de los artistas de la tierra que se subirán a los escenarios de los conciertos.

El festival O Son do Camiño, que se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados del año en Galicia, atrae a miles y miles de jóvenes cada edición. De hecho, el pasado mes de diciembre se pusieron a la venta la mayor parte de los abonos sin que la organización hubiese desvelado ningún artista que actuaría en el festival, y todas esas entradas se agotaron en pocas horas.

Además, la organización anunció que este viernes 31 de marzo saldrán a la venta las últimas entradas para el festival. Lo que no han especificado es a qué precio saldrán y si serán el abono completo o por días sueltos del evento. Por el Monte do Gozo pasarán durante los tres días de festival cerca de 120.000 personas, convirtiendo al festival O Son do Camiño en una de las citas más importantes de la música en vivo en nuestro país.