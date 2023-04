“No trates de entenderlo”. Es la respuesta natural de los deportivistas cuando se les pregunta cómo es que todavía no han abandonado su club, que atraviesa sus horas más bajas, para enfundarse los colores de otro escudo con viento a favor. Si a principios de año era Lucas Pérez el que ponía voz a la afición: —“No me voy a Primera RFEF, me voy al Dépor”— ayer fue el actor noiés Javier Rey, el mítico Sito Miñanco de Fariña, el que dejaba boquiabiertos a sus interlocutores, que, durante el Clásico, le hicieron la pregunta obligada: “¿Barça o Madrid?”. Rey replicó, como no podía ser de otro modo: Dépor. “Sufridor”, espetó la entrevistadora. Ay, si supiera cuánto.