El pleno municipal aprobó este jueves, a mes y medio de las elecciones, una modificación del presupuesto por más de 10,8 millones de euros que se financiará con un crédito bancario. La iniciativa recibió el respaldo de PSOE, PP BNG, mientras que Marea Atlántica se abstuvo.

La modificación está motivada por la ausencia de unas nuevas cuentas para este año, ya que las existentes son las prorrogadas de 2022 y con ellas no se pueden financiar nuevos proyectos. Entre el destino de esos fondos figura la financiación de los accesos al nuevo Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con 950.000 euros, de programas de rehabilitación y la realización de 19 propuestas aprobados a través de los presupuestos participativos.

El cambio incluye 24 inversiones, de las que la mitad son créditos extraordinarios (gastos que no estaban previstos en las cuentas de 2022) que suman 4,8 millones. Otras doce operaciones suman 6,1 millones y son suplementos de crédito, ya que figuraban en el presupuesto del año pasado pero con menor dotación.

Entre las inversiones previstas está la rehabilitación del mercado de Monte Alto con 1,87 millones de euros, la renovación del paseo marítimo con casi 753.000 euros, la rehabilitación del edificio de Veeduría con 680.000 euros y 1,6 millones para los planes de rehabilitación de Ciudad Vieja y Pescadería, la reurbanización de San Andrés, las Casas de Franco, el Barrio de las Flores y el grupo de viviendas de María Pita.

La oposición criticó que no se haya aprobado un presupuesto para este año, aunque el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, afirmó que aún podrá negociarse si el resto de grupos lo desea. También reprochó que se presentara la propuesta de modificación solo tres días antes del pleno y lo atribuyó a intereses electorales.

La concejala no adscrita Mónica Martínez rehusó intervenir sobre este asunto al considerarlo una “tomadura de pelo” y un “desprecio”, que también extendió a los concejales socialistas a los que dijo que no se deja intervenir en el pleno sobre asuntos de su competencia.

