Ataque con cócteles molotov contra una furgoneta del servicio de limpieza de A Coruña: el STL pide "investigar los hechos"

Los sindicatos de A Coruña Limpieza, la concesionaria municipal que se encarga de la higiene viaria, coinciden en el que en la noche del pasado domingo al lunes hubo un ataque contra material de la compañía en sus instalaciones de Agrela. De acuerdo con el presidente del comité de empresa, Jesús Luis Cedeira, miembro del sindicato mayoritario STL, "unos vándalos han accedido a las instalaciones haciendo explotar unos artefactos", y que la empresa dijo que "habían tirado piedras y cócteles molotov". Según Carlos Castro, único representante de la CIG en el comité de empresa, los autores "lanzaron un par de cócteles molotov contra una furgoneta", supuestamente desde una zona en la que se acumula material en desuso y a la que es fácil acceder. El vehículo, viejo pero todavía en servicio, sufrió "pequeños daños en la carrocería". Desde la empresa se limitan a señalar que el ataque "ha sido denunciado", que se realizó con "artefactos incendiarios" y que causó pequeños daños a un vehículo.

Desde el STL, que está siendo investigado por presunto cobro de mordidas por trabajar a empleados de las concesionarias de recogida de basuras y limpieza viaria, afirman que la compañía achaca los hechos "a los diferentes sindicatos, mencionando que a finales de año se van a celebrar elecciones sindicales". Cedeira considera que la empresa ha "prescindido de trabajdores, incluidos vigilantes de seguridad que velaban porque estos actos destructivos no sucedieran", y la acusa de evitar "tomar medidas e investigar los hechos", al tiempo que "ha querido culpabilizar a los diferentes sindicatos y/o trabajadores afines".

Desde la CIG, aunque no acusan a miembros de STL de realizar el ataque, sí afirman que es "mucha coincidencia" que el sindicato hubiese protestado poco antes por la "seguridad de camiones" en la recogida de basura. También afirman que el STL está pidiendo cambios en los horarios de la noche que "perjudican a 20 trabajadores" y con el que no están de acuerdo otras centrales sindicales. Sin embargo, Cedeira insiste en que "condenamos" el ataque y considera que no está vinculado "para nada" con un conflicto sindical.