La cerveza y la moda gallega se unen de nuevo de la mano de Estrella Galicia y elPulpo para presentar su segunda colección cápsula de edición limitada en la que ambas marcas continúan con su compromiso de resaltar la importancia de la producción de proximidad y el respeto al medio ambiente. From North to the World se compone de una selección de camisetas con prints eco, hoodies con bordados y acabados personalizados, un pantalón estilo jogging y una tote bag orgánica.