Vivienda en A Coruña: La Sareb da un portazo a la cesión del bloque vacío de 134 viviendas por no estar “habitables”

El edificio de pisos vacíos de la Sareb del número 380 de la avenida de Fisterra no figura en la cartera de propiedades del llamado banco malo que ya está en condiciones de ceder a las administraciones públicas para que los destinen a alquiler social para ciudadanos con necesidades de vivienda. El bloque, situado entre Cances y el polígono empresarial de Agrela, tiene 134 pisos repartidos en ocho plantas y el Concello lo incluye en el listado de propiedades residenciales de la Sareb, que cifra en 156, del que le reclama la cesión del mayor número posible de viviendas. La Sareb cierra la puerta a esta solicitud, remitida esta semana a través de una carta al Gobierno central firmada por la alcaldesa, Inés Rey, al considerar que la promoción inmobiliaria “no está terminada” y “no cumple los criterios suficientes de habitabilidad”.

De acuerdo con fuentes de la Sareb, el edificio de la avenida de Fisterra está incluido en la categoría de “obras en curso”, en la que hay 235 unidades en A Coruña, según la página web de la entidad estatal; se trata de pisos o promociones que aún no están acabadas, por lo que no están disponibles para ser habitadas. Este inmueble se terminó de construir —o paralizó su construcción— en el año 2009 y fue ocupado ilegalmente unos meses en 2012 por antiguos residentes del poblado de Penamoa. Cuatro años más tarde, el banco malo intentó venderlo pero no encontró comprador; y ahora lo mantiene como “obra en curso” sin incluirla en el grupo de propiedades que pueden ser ya cedidas a las administraciones.

De los 50.000 pisos que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que liberaría a precios asequibles en toda España, 21.000 son viviendas que se ofrecerán a administraciones autonómicas y municipales. De esta cantidad, unas 9.000 pueden ser ocupadas ya porque están en buenas condiciones, explican desde la Sareb, mientras que el resto, unas 12.000, precisan adecuaciones u obras —generalmente relacionadas con la instalación eléctrica, humedades o grietas— que podrían requerir un plazo de entre seis y nueve meses antes de ser habitadas. La promoción de la avenida de Fisterra no encaja en estas categorías más o menos inmediatas, los trabajos que necesitaría llevarían más tiempo y serían de mayor inversión e importancia.

El propio Gobierno estatal pidió a la Sareb en los últimos meses que del conjunto de sus propiedades residenciales separase aquellas que ya se podrían poner a disposición de las administraciones de las otras que precisarían reformas para poder ser habitadas.

La solicitud de pisos a la Sareb hecha por el Ayuntamiento se produjo esta semana un día después de que el Consejo de Ministros aprobara la liberación de 50.000 viviendas de la entidad a precios asequibles, lo que no quiere decir que el Estado vaya a ofrecer más pisos disponibles a la ciudad. Fuentes del banco malo aclararon a este periódico estos días que el anuncio del Gobierno central no supone ningún “cambio de formulación” en su actividad, por lo que seguirá ofreciendo los mismos pisos al Concello, dos en la actualidad.

El Gobierno local envió la petición al Ejecutivo del Estado, pero, según la Sareb, todavía no ha respondido si acepta esas dos viviendas ofrecidas que podrían ser habitadas a corto plazo. Fuentes municipales han señalado, también esta semana, que de esas dos propiedades solo una es “mínimamente aceptable”. En lo que insiste el Ayuntamiento, de acuerdo con las mismas fuentes, es en que la Sareb ceda a la administración local el mayor número posible de pisos a su nombre en la ciudad.

La web de la entidad que gestiona el patrimonio inmobiliario procedente de la reestructuración bancaria refleja que los activos que tiene en el municipio de A Coruña se reparten de esta manera: 86 viviendas, 51 espacios de uso terciario (como locales comerciales), 95 anejos, que incluyen propiedades como garajes, 46 solares y 235 inmuebles de obra en curso, entre los que está el de la avenida de Fisterra con 134 pisos, y cuyos accesos están tapiados.

Este bloque es una construcción en forma de U levantada por la empresa Teconsa, que en 2009 entró en liquidación y quebró a consecuencia de la trama Gürtel. Por este motivo, la constructora no pudo terminar el edificio gemelo del número 376, que ha permanecido todo este tiempo en la zona en forma de esqueleto urbanístico.

La Sareb sí ha hecho otra operación inmobiliaria con sus propiedades en Galicia recientemente. La Xunta sumó en abril a su parque público 40 pisos del banco malo destinados a alquiler social, a través de una compra por valor de 3,5 millones de euros. Solo uno de ellos está en A Coruña, en Monte Alto.