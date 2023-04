Faneka son Inés, Bruna, Anika y Alan, el último músico en incorporarse a la formación. Las tres jóvenes “originales” se conocían en 2016 y decidían apostar por su pasión: el folk progresivo. Tras un primer disco autoeditado ahora sorprenden con su segundo trabajo, Caliu, un álbum más profesional en el que conviven una colección de canciones que permiten sumergirse en el fascinante mundo onírico que esta banda ha sabido crear. Los madrileños hacen una parada en Galicia dentro del circuito GPS Girando Por Salas, concebido para la promoción de las músicas actuales y para facilitar a los artistas emergentes un circuito de conciertos y salas más allá de su propia comunidad. Tocan hoy en el Garufa Club en A Coruña, a las 22.30 h. Anika habla de la gira y de su música.

¿Cómo describiría su estilo de música?

Es una especie de folk progresivo en el que mezclamos muchos géneros musicales que nos han atravesado, pero siempre con el sello Faneka, que son nuestro sonido y nuestros instrumentos de cuerda. La música que hacemos es una experiencia mágica y extrasensorial.

Han sido escogidas por GPS Girando Por Salas de entre más de 800 grupos nacionales. ¿Cómo recibieron la noticia?

Con mucha ilusión al ver que nos quieren por las salas de España. Tenemos muchas ganas de ir a salas fuera de Madrid, está genial para que más gente nos conozca y nosotras conocer lugares. Es una buena oportunidad.

Actúan en Ferrol, Vigo y A Coruña presentando su segundo álbum, Caliu. ¿Ya habían estado antes en Galicia, verdad?

Sí, hemos ido varias veces a Galicia con motivo de nuestro primer disco. Estuvimos hace tiempo en Santiago, A Coruña, Carral, Corme, Lugo, Ourense, Vilar de Santos... En Galicia siempre nos han tratado muy bien, tenemos mucha gente querida, muchos fans, nos encanta ir. Siempre es nuestro primer destino a elegir para hacer giras porque además, Inés tiene familia gallega, en un pueblo del área de Santiago, y ella viajaba mucho desde pequeña a Galicia para ver a los suyos. De hecho de ahí viene el nombre del grupo. Fue una idea que tuvo Inés hace años y que se fue macerando cuando nos conoció a finales de 2016. Ella coincidió primero con Bruna, luego conmigo y luego encontramos a Miriam (exmiembro). Fue todo un poco fruto de la casualidad.

Su primer disco fue autoeditado pero Caliu no. ¿Qué ha supuesto en el resultado final?

Mucho crecimiento. Estamos muy contentas con este nuevo paso. Cuando empezamos a grabarlo no esperábamos que no fuese autoeditado, ya lo estábamos autogestionando. Pero por el camino, mientras buscábamos con quién sacarlo, nos contactó una discográfica y la verdad es que estamos muy felices. Después de tantos años con el sufrimiento de la autoedición, que aunque es muy bonito también es muy duro, ha sido un regalo.

Llama la atención que una buena parte de sus canciones son en inglés. ¿Por qué?

Porque Inés es medio guiri (se ríe). Creció parte de su infancia en Suiza, luego ha vivido en Estados Unidos, ha viajado mucho. La mitad de su vida es en inglés, es su segunda lengua, entonces muchas canciones que escribe le salen en este idioma. Ahora intentamos meter más español y también catalán, porque Bruna es de Barcelona y las canciones que trae ella normalmente están escritas en catalán.

¿Quién compone las canciones? ¿O lo hacen entre todas?

La mayor parte de las veces Inés trae la idea principal, letra y acordes y entre todas hacemos el arreglo. Otras veces una compone la música y por encima se hace la letra, otras, una trae la canción entera o el arreglo entero. Vamos fluyendo un poco en cada canción. Todas componemos, la mayor parte de ellas son de Inés en origen, pero cada una de nosotras aporta algo.

Si tuviese que escoger un tema del nuevo disco, ¿cuál sería?

Yo escogería Para ahuyentar a un demonio. Me encanta, creo que es muy poderosa, transmite mucha fuerza. Al final no es tan fácil encontrar canciones que te lleven a sitios insospechados y creo que esta lo consigue. Es una canción que te invita a pararte a escuchar y que remueve muchas cosas, algo que hoy no es nada fácil. Escucharla me genera emociones muy fuertes.

¿Cómo tienen pensado encarar los directos de la gira?

La novedad es Alan, que aportará un set de percusión totalmente diferente al que teníamos. Antes íbamos con cajón y ahora lo haremos con un montón de percusión. Así que estamos muy ilusionadas porque está sonando muy bien.

Son un ejemplo de esfuerzo para jóvenes que sueñan con la música como forma de vida, ¿qué les diría?

La música es un mundo complejo pero a la vez maravilloso y hay que tener mucha paciencia y ser perseverante. A veces los resultados no son inmediatos. Un grupo necesita unos años para empezar a obtener reconocimentos importantes. Hay que tener paciencia y confiar en lo que ofreces. Lo mejor siempre es no esperar nada, sorprenderte con cada paso adelante y perseverar. Si tienes de entrada unas ambiciones muy grandes te puedes llevar muchos chascos y al final la música es todo lo que sucede por el camino, no solo la meta final.