La Mostra de Cinema Periférico (S8) rinde homenaje en su décimo cuarta edición, que se celebrará del 26 de mayo al 4 de junio, al pintor coruñés Urbano Lugrís. El programa del S8 estará dedicado a los “paisajes encantados” y, en total, se proyectarán 180 piezas procedentes de una docena de países. Destaca el estreno internacional de ‘And so it came about’, de Charlotte Pryce, y filmes de destacadas cineastas como Gaëlle Rouard, Ute Aurand o Jennifer Reeves, así como del creador checo Jan Svankmajer.

El artista británico Anthony McCall también estará en A Coruña, donde presentará sus películas colectivas Argument y Sigmund Freud’s Dora. Será el protagonista de la clausura del festival, con una puesta en escena de sus trabajos lumínicos en formato analógico. También impartirá una masterclass destinada a profesionales y público en general. La artista canadiense Barbara Sternberg será otra de las invitadas internacionales de esta décimo cuarta edición. Se estrenará en España gran parte de su filmografía, mostrada en formato original de 16 mm. Las propuestas del canadiense John Price y el artista surcoreano Lee Hangjun también formarán parte de la programación. John Price presentará ‘There is Light at the Top of the Tower!’, una performance inspirada en la Torre de Hércules que ha diseñado en exclusiva para el S8 y que contará con una intervención sonora del artista gallego Torso. Entre las piezas audiovisuales de Price que se estrenarán en el S8 destaca la última de su Sea Series, un conjunto de películas que se acercan al concepto pictórico de las marinas. El surcoreano Lee Hangjun realizará una puesta en escena que combina la proyección en 16 mm de sus obras Film Walk y Phantom Schoolgirl Army, con el uso del proyector de cine como un instrumento de creación sonora. Mientras que el argentino Benjamín Ellenberger hará un recorrido por su obra, que incluye el estreno mundial de la última pieza de su serie Reflejo Nocturno, un conjunto de filmes que crean un registro del espacio de Buenos Aires. El S8 cuenta en su XIV edición con el apoyo del Concello de A Coruña, el Consorcio de Turismo y Congresos, la Diputación de A Coruña, la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación Luis Seoane; y con la colaboración de Afundación – Obra Social Abanca.