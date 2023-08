El paso de un autobús con pasajeros por el túnel de la Marina mantuvo ayer el tráfico cortado en su interior entre la mañana y la última hora de la tarde, cuando se pudo recuperar la circulación normal por la infraestructura, al quedar atascado en el ramal que comunica la Marina con As Atochas bajo María Pita y provocar averías en las instalaciones. En total, fueron diez horas y media el tiempo en que no se pudo usar el túnel con normalidad.

El corte del vial se registró esta mañana después de que el autobús, con pasajeros a bordo, accediese al paso subterráneo desde la avenida do Porto en la boca de túnel situada junto a Palexco y el ramal hacia As Atochas quedase atorado sin poder avanzar ni retroceder al no respetar el límite de gálibo, según informó la Policía Local.

El incidente ocurrió alrededor de las 09.55 horas y causó importantes desperfectos en los sistemas y servicios del túnel, que tres horas después seguían en reparación por medio de varios operarios. El 092 acudió al lugar para dirigir la retirada del vehículo y regular el tráfico. El autobús consiguió ser movido por la salida del túnel hacia O Parrote, con un gálibo que sí permite su circulación.

Durante la reparación de los daños solo se podía circular desde la zona de O Parrote hacia la avenida do Porto y también en sentido inverso, pero no por la bifurcación que conecta el lateral de los jardines con As Atochas y Orillamar. Uno de los carriles, el que va en sentido As Atochas-avenida do Porto, quedó reabierto a las 17.55 horas, mientras que el otro carril en dirección a Monte Alto reabrió a las 20.33 horas, cuando todos los vehículos pudieron circular con normalidad.