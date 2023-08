Viaje al pasado con la música de los 80 de la mano de ‘Locos Coruña’

Revólver, Seguridad Social, Melon Diesel, Rafa Sánchez de La Unión, The Refrescos, Miguel Costas, Tenesse, Guaraná y La Poptelera se subieron ayer al escenario de la plaza de María Pita para dar vida a Locos Coruña, un espectáculo que ha significado, para muchos, un viaje al pasado. Chiquilla de Seguridad Social, Aquí no hay playa de The Refrescos, Bailaré sobre tu tumba de Miguel Costas y Grita de Melon Diesel son algunos de los temas que sonaron en la plaza, a la que acudieron cientos de personas para cantar y bailar al ritmo de los años 80, lo que puso nostálgico a más de uno. El ciclo de conciertos Noites de María Pita continúa con Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, que actúa hoy viernes, a la que seguirá Vanesa Martín el sábado 5 y El Kanka el domingo 6.