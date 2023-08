El coruñés que narró diez Mundiales de fútbol, Lázaro Candal, ha fallecido en la noche de este miércoles a los 91 años. Su hijo, Álex Candal, lo anunció en Twitter en las últimas horas. “Con un profundo dolor, lamento decirles que acaba de fallecer mi padre. Se fue en paz, rodeado de nosotros”, publicó en redes sociales.

Lázaro Candal, apodado ‘papaíto’ por una muletilla al micrófono, nació en A Coruña en 1931 y todavía era joven cuando emigró a Latinoamérica. A Venezuela llegó en la década de los sesenta. Allí fue donde le llegó la fama. “En A Coruña nací y a Venezuela llegué sin nada y me lo ha dado todo, me ha hecho famoso. Allí las mujeres me decían 'no me gusta el fútbol, pero solo por oírte a ti...", confesaba en una entrevista publicada en LA OPINIÓN hace unos años.