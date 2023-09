Unos 150 vecinos de ronda de Nelle, apoyados por otras siete asociaciones vecinales de la ciudad, salieron ayer a la calle para exigir el desalojo de un edificio ocupado desde hace diez años en el número 120, lo que provoca “problemas de seguridad e insalubridad”. “Sabemos que la solución es complicada, pero no podemos tener un abandono de las administraciones públicas. No queremos esto en nuestro barrio. Es un peligro”, señala el presidente de la asociación de la plaza del Comercio, Antonio Caride.

Con carteles de “solución ya”, los vecinos han salido a la calle para recoger firmas y pedir “más seguridad” en la zona, ya que sufren de “peleas, ruido, basura y trapicheo de drogas”. Sin embargo, son conscientes de que la solución “no es fácil”, por lo que sienten una “ansiedad generalizada”. El edificio se encuentra en ruinas —de hecho casi no le quedan ventanas— pero sus propietarios no han puesto una denuncia por la ocupación, lo que hace más difícil la intervención. “Los dueños pasan, no hay interés, pero pedimos que las autoridades competentes hagan algo”, apunta Caride, que reconoce que llevan “más de diez años” con este problema, aunque se agravó “hace cinco” con la llegada de nuevos inquilinos.

El presidente de la asociación vecinal indica que desde “el Ayuntamiento son todo buenas palabras, pero ni una buena acción”. Hace tiempo ya presentaron más de 2.000 firmas por este mismo motivo pero “no se tuvieron en cuenta”. “Echan la pelota fuera”, lamenta. Lo que sí hizo el Concello en mayo, antes de las elecciones municipales, fue ordenar la retirada de la basura que se encontraba acumulada en el patio del 120 de la ronda de Nelle, pero los ocupantes siguen en su interior. Según los vecinos, se dedican “a la búsqueda y almacenamiento de chatarra”.

Otro de los vecinos que estuvo presente en la concentración, a la que acudieron concejales del PP, Valentín Cuñarro, apunta que “una solución puede ser que vuelva la policía de barrio” lo que, cree, ayudaría a “disuadir y evitar robos y otros delitos” con los que ahora conviven.

Aunque estos vecinos ya tenían la idea de manifestarse, sintieron un impulso tras la protesta del Club Financiero, que se ha desalojado hace unos días. “Reclamamos más seguridad y que también se desaloje este edificio”, insiste Cuñarro. Los afectados por esta situación, que ocuparon ayer la calle y reclamaron la presencia de los vecinos que seguían la protesta desde sus ventanas, comentan que “la convivencia en el barrio es imposible”, lo que, además, “está provocando la marcha de vecinos y vecinas de toda la vida”.

Caride avisa que “si no se toman medidas ya” esto puede acabar en “un enfrentamiento vecinal”. “Se han caído cristales a la acera y hay amenazas y peleas”, relata, y recuerda que esta situación hace que esté “en riesgo la integridad física” de los vecinos. “No es competencia directa del Concello, pero sí tiene la responsabilidad de actuar de oficio”, resumen.