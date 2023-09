Tras unas semanas en las que la ciudadanía casi se ha acostumbrado a la presencia de jabalíes campando a sus anchas por la ciudad de A Coruña, la Xunta ha anunciado que mañana viernes declarará la emergencia cinegética en la comunidad, para poder cazar “sin límite” jabalíes en un total de 248 municipios. Esta decisión provisional —que se publicará en el Diario Oficial de Galicia— entrará en vigor el sábado y estará en activo hasta el fin de la temporada de caza, el 25 de febrero del próximo año.

Por distintas zonas urbanas de A Coruña se han estado paseando, en los últimos días, una familia de estos mamíferos, que ayer mismo aún se dejó ver por el parque de Oza. Al ser uno de los concellos en situación de emergencia cinegética, se podrán aplicar algunas medidas, pero mucho más limitadas debido a su carácter urbano.

Tal y como aclaran desde la Consellería de Medio Ambiente, A Coruña es un concello urbano en el que la totalidad de la superficie son terrenos “no cinegéticos”, por lo que, con carácter general, no está permitida la posibilidad de caza.

No obstante, en estas zonas en las que la caza no está permitida sí se podrán aplicar otras medidas, como la instalación de jaulas trampa (capturadores) para atrapar jabalíes, o en algún caso, se podrá autorizar de forma excepcional alguna de las acciones de caza puntuales previstas en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia, como pueden ser las intervenciones con arco, siempre y cuando --matizan desde Medio Ambiente-- se puedan desarrollar con garantía de seguridad para las personas. Esta opción fue usada en 2019 por el Concello de Lugo. De no dar resultado las capturas, en terrenos no cinegéticos se podrá actuar con la modalidad de aguarda o espera diurna o nocturna, con informe preceptivo de jefatura territorial.

La declaración de emergencia permitirá, de este modo, la caza de jabalí en los terrenos cinegéticos cualquier día de la semana, y no solo en las jornadas declaradas hábiles en la orden reguladora de la temporada de caza, con el fin de ampliar las jornadas de caza para llevar a cabo medidas de control de población.

En Galicia hay 37 comarcas afectadas, doce de ellas en la provincia de A Coruña: Arzúa, Betanzos, A Coruña, Eume, Ferrol, Ortegal, Santiago, Barbanza, Bergantiños, Noia, Ordes y O Sar. En total, en la provincia hay 75 municipios en situación de emergencia cinegética. Este instrumento excepcionalA CORU se puede poner en práctica ante el peligro para la ganadería y agricultura, además de por el riesgo de provocar accidentes de tráfico, complementario a la caza regulada para hacer acciones de control por daños. Podrán capturarse o abatirse ejemplares de ambos sexos —prioritariamente hembras adultas y subadultas de cualquier edad— y se amplían los periodos de caza.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, explicó ayer que es la tercera vez que se declara esta emergencia cinegética en Galicia —las anteriores fueron en 2019 y 2021—, una decisión que ha tomado la Xunta tras haber recibido un total de 4.048 avisos (en el 012) por daños durante la temporada 2022-23 -—del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023—, 900 más que la anterior campaña. También se capturaron 19.000 ejemplares, cifra que va al alza.

Una de las cuestiones que ha pesado en esta decisión es también el censo porcino doméstico existente en estas comarcas ante la alerta por la posibilidad de llegada a España de la peste porcina africana, además de tenerse en cuenta la superficie afectada y el riesgo de accidentes de tráfico. La directora xeral de Patrimonio Natural detalló que esta época es “especialmente sensible” por la recogida de maíz.

Belén do Campo recordó que la Administración autonómica acordó con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) hacer un llamamiento a los ayuntamientos a que “tienen que controlar la maleza”. En el caso del Concello de A Coruña, destacó que cuenta con “una cantidad de maleza” en terrenos que no son solo rústicos, “que son urbanizables”.

En zonas cinegéticas, las jornadas de caza en la temporada 2023-24 serán 134, lo que supone un 45,6% más que en las que había en 2017-18. Por su parte, Belén do Campo ha remarcado que entiende que los municipios “tengan preocupación” y recuerda que pueden solicitar medidas ante la aparición de jabalíes en zona urbana, que realizan “incursiones nocturnas muchos de ellos”. También pide a la población que no se acerque a estos animales y se realice un control de basura en contenedores para no dejar comida a disposición de jabalíes.