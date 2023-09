El traslado de la estación de San Diego, sin plazos ni presupuesto tras ser acordado en 2004

La Autoridad Portuaria de A Coruña remitió el pasado miércoles una carta al comisionado del Corredor Atlántico ferroviario para criticar que no se le haya consultado sobre esta actuación y para demandar concreción sobre tres proyectos: la construcción de la salida sur del acceso ferroviario a la dársena de Langosteira, la mejora de la línea a Monforte de Lemos y la nueva estación de mercancías. A este último se refirió este viernes el presidente de la institución, Martín Fernández Prado, que reclamó al Gobierno central que aborde la reubicación de la actual terminal de San Diego, que está previsto que cierre con la transformación de los muelles interiores de la ciudad. “No podemos quedarnos sin estación de mercancías, hay que buscar una estación a nivel metropolitano”, aseguró.

El traslado de la terminal de mercancías es un viejo proyecto que figura en los convenios de 2004 para la construcción del puerto exterior de Langosteira y que a día de hoy todavía carece de plazos y de presupuesto para hacerse realidad.

La falta de avances preocupa al Puerto coruñés, que ve inaceptable perder esta infraestructura. “La ciudad y el área metropolitana tienen que plantearse una nueva ubicación de la estación de la estación de mercancías”, indicó Fernández Prado, que también explicó que quiere abordar con el comisionado del Corredor Atlántico esta obra, junto con el proyecto de la salida sur del acceso ferroviario a la dársena exterior y la mejora del corredor a Monforte de Lemos, un trazado que en la provincia de A Coruña apenas ha tenido mejoras de calado desde su puesta en marcha a finales del siglo XIX. El presidente portuario aseguró que quiere “conocer plazos y los planteamientos” del comisionado.

La previsión que manejaba el Ministerio de Transportes en el año 2015 era la de situar la nueva terminal en una zona entre los polígonos de Pocomaco y Vío, en las proximidades de la vía del Eje Atlántico y junto al apartadero ya existente en la zona. Los técnicos del ministerio preveían la construcción de una playa vías de cerca de 800 metros de longitud, condiciones necesarias para las maniobras de acoplamiento y desacoplamiento de vagones y recomendadas entonces por el plan estratégico para el impulso del transporte de mercancías por tren. El plan general de ordenación municipal de A Coruña ya reserva 47.000 metros cuadrados para permitir la construcción de esta nueva terminal.

El recinto de San Diego, de este modo, dejaría de tener actividad. En la actualidad cuenta con un importante tráfico de madera y sirve de apoyo técnico a los productos que salen directamente del propio puerto, como pueden ser los trenes de cereales y bioetanol, ya que permiten acoplar y desacoplar vagones de los convoyes, según confirman fuentes conocedoras de su actividad.

La nueva estación de Pocomaco cumpliría un papel central a la hora de recibir las mercancías procedentes del puerto exterior, una vez que finalmente se conectará por tren con el carril del Eje Atlántico.

Los acuerdos suscritos en 2004 para ejecutar el puerto exterior de Langosteira mencionan que los terrenos de la estación de San Diego “han perdido gran parte de su funcionalidad”, por lo que Renfe —su propietaria en aquel momento, previo a la creación de la empresa pública Adif— consideraba “procedente” su desafectación, aunque siempre que previamente se construyera una nueva estación de mercancías en otro emplazamiento. Aunque la venta de la estación fue incluida en los convenios, al tratarse de una propiedad de Adif, el dinero que se obtuviera con su venta no se dedicaría a reducir la deuda del Puerto.

“Si no quieren comprar, vemos alternativas”

“El puerto de A Coruña no está en venta”. Esa fue la frase que pronunció la alcaldesa, Inés Rey, en 2021, cuando rechazó la propuesta de la Xunta de hacerse con la propiedad de los muelles urbanos. Posteriormente, el Concello se mostró favorable a la operación, pero con la administración municipal al cargo. En enero de 2023, el portavoz municipal, José Manuel Lage, cerró esta vía. Ahora, esta propuesta sigue sin avances. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, manifestó, al ser preguntado por los periodistas, que si el Ayuntamiento no da un paso al frente tendrá que hacerlo la institución portuaria. “Vamos a sentarnos a hablar. Si no quieren comprar, vemos si tienen alguna alternativa. Si no, propondré yo”, aseguró. También incidió en la importancia de que todas las partes pongan su granito de arena en esta iniciativa porque es un “proyecto colectivo de todas las administración, de toda la sociedad y de todos los colectivos”.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó que el Ejecutivo municipal ya ha trasladado a través del “portavoz municipal” que está en disposición de “iniciar esas conversaciones consensuadas y desde el diálogo para alcanzar soluciones e ir perfilando el futuro de la ciudad” que “será el desarrollo de la fachada marítima”. Además, indicó que “evidentemente” el Gobierno local no va a ir al consejo de administración del Puerto “con una propuesta cerrada a este respecto” porque “no es el foro”. “Se hará de otra manera, pero se hará”, señaló la regidora.