El bus se enchufa a la electricidad

El servicio de transporte público urbano de A Coruña del futuro contará con autobuses eléctricos o híbridos, ya que la alcaldesa, Inés Rey, anunció ayer que en la licitación del contrato de la concesión que deberá comenzar en 2025 “una de las cuestiones que se tendrán en cuenta” será la incorporación de este tipo de vehículos a la flota. Rey no aclaró sin embargo qué porcentaje de buses de este tipo tendrán que disponer las empresas que se interesen por participar en el concurso, así como cuándo se pondrá en marcha el mismo. El contrato de la Compañía de Tranvías concluirá al término de 2024.

La alcaldesa tan solo avanzó que el Gobierno local trabaja ya en el diseño de los pliegos de condiciones mediante los que se regirá el concurso que seleccionará a la empresa que preste el servicio a partir de 2025. Rey tampoco fue explícita sobre el proyecto del carril bus para la calle Juan Flórez que propuso en el anterior mandato y que luego desapareció de la prioridades municipales.

Tan solo dijo que “en este momento no hay datos” sobre esta iniciativa. En junio declaró a este periódico que pensaba “abrir un proceso de estudio y diálogo” sobre esa medida y que se estudiaría “la inminencia o no, o la necesidad o no, en función de otras decisiones que habrá que tomar en conjunto para toda la ciudad”.

El anuncio sobre la inclusión de buses eléctricos en el próximo contrato del transporte público se produjo durante la presentación de la Semana de la Movilidad, que comenzó ayer y se desarrollará hasta el próximo viernes, ya que una de las iniciativas incluidas es la prueba por la Compañía de Tranvías de un vehículo eléctrico. El bus comenzará a circular por la ciudad el próximo martes y se prevé que lo haga en la línea 1, aunque este dato aún debe confirmarse, según indicó el director de la empresa, Ignacio Prada, quien ayer viajó en ese vehículo con la alcaldesa y la concejala de Movilidad, Nereida Canosa, desde O Parrote hasta el Obelisco para mostrar su funcionamiento.

Actividades

El programa de la Semana de la Movilidad contiene además exposiciones, talleres, actuaciones musicales y actividades dirigidas a todos los públicos en diferentes lugares de A Coruña, aunque el Obelisco será el punto que acogerá la mayor parte de las iniciativas. Entre ellas figura la campaña informativa Muévete seguro, que lleva a cabo la asociación Stop Accidentes, así como el circuito de habilidades en la conducción que instaló la Dirección General de Tráfico o el paseo en bicicletas antiguas organizado por el colectivo Mobi-liza.

El Obelisco es además el lugar donde se encuentran las carpas instaladas por el Concello para albergar la actividad divulgativa de los departamentos municipales de Movilidad y Medio Ambiente, a los que se suma la Policía Local, la Compañía de Tranvías, el servicio BiciCoruña y el equipo de control semafórico. La Semana de la Movilidad dispone además de una carpa multiusos para acoger las propuestas de varias asociaciones.

San Andrés, sin coches el martes por la tarde

El Día sin Coches de la Semana de la Movilidad se celebrará el jueves en la calle de San Andrés, que será cerrada al tráfico de 16.00 a 20.00 horas, lo que permitirá realizar allí diferentes actividades deportivas. Será el último cierre que se produzca, ante la inminencia de su reforma.

El Centro Integral de Movilidad del Concello, conocido popularmente como la sala de pantallas de la Policía Local, podrá ser visitado además en su emplazamiento de la estación de autobuses la próxima semana a partir de las 17.00 por todas aquellas personas que quieran saber cómo opera. Stop Accidente informará por su parte en el Obelisco sobre su programa Ahora vamos andando al cole, que oferta caminos escolares seguros. Mobi-Liza organiza el lunes un taller sobre ergonomía y mecánica de bicicletas de 18.00 a 21.00 que se repetirá el jueves. La Policía Local realizará actividades en su carpa el martes de 11.00 a 12.30 y Galicia Rollers efectuará una exhibición el miércoles y el jueves de 17.00 a 20.00.