“Fue una decisión de la junta directiva, ya que como soy vocal, me presentaron”, explicaba ayer Pedro Barreiro sobre la razón por la que fue seleccionado por Down España y Down Coruña para copresentar con Estíbaliz Veiga ayer en Palexco la jornada inaugural XXIII Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down. Barreiro, que tiene 28 años y trabaja en El Corte Inglés, admite que se alegró por la designación, a pesar de que cuenta con experiencia televisiva, ya que ha participado en el programa de la TVG Street Down y en la serie Fonte Alba.

“Tuve que prepararme con mi logopeda e hicimos ensayos, pero no fue difícil”, señala acerca de la forma en la que afrontó este nuevo reto, uno más para un joven que ya sabe lo que es vivir solo y que no duda en afirmar: “Las personas que tenemos síndrome de Down podemos hacer mil cosas”. Por si además hiciera falta un empujón, cuando se supo que iba a ser uno de los presentadores del acto, sus conocidos le dijeron sin dudarlo: “Adelante, amigo”. Medio millar de 500 personas procedentes de toda España participan en el encuentro, en el que Ricardo Santos, presidente de Down Coruña, destacó que se trata de “una oportunidad única para unirnos como colectivo, aprender unos de otros y seguir avanzando juntos en la construcción de un mundo más inclusivo y equitativo para las personas con síndrome de Down”. Actores con síndrome de Down protagonizan ‘Cromosoma 21’ “Las familias de las personas con síndrome de Down somos el motor de los cambios que se han producido y se van a producir en el futuro”, manifestó Mateo San Segundo, presidente de Down España, quien advirtió que lo conseguido solo se mantendrá “reivindicando y exigiendo cada día su cumplimiento”. La conselleira de Emprego, Elena Rivo, señaló que la Xunta trabaja “por la inclusión de las diferentes capacidades concienciando sobre la necesidad de contar con talentos diversos que ayudan a crear una sociedad más justa, inclusiva y tolerante”, mientras que la concejala de Benestar Social, Yoya Neira, destacó la experiencia coruñesa del Quiosco Down Experience y citó como retos por conseguir “una educación en igualdad y el acceso a titulaciones; mejorar la inversión en investigación y la inserción laboral plena”.