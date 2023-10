El esqueleto de A Fontenova, un proyecto de la burbuja sin obras desde 2012, sale a la venta

La finca del número 376 de la avenida de Fisterra, ocupada por el esqueleto de un edificio de viviendas iniciado por Teconsa durante la burbuja inmobiliaria que pasó a propiedad de la Sareb y se mantiene sin cambios desde 2012, ha salido a la venta. Así lo muestra un anuncio de la inmobiliaria Aliseda, propiedad de Blackstone y el banco Santander y que trabaja con la Sareb, si bien la empresa y el llamado banco malo no han ofrecido detalles a este diario cuando se ha puesto en contacto.

Las obras del esqueleto de A Fontenova estaban en marcha ya en 2008, pero Teconsa entró en liquidación al año siguiente y, posteriormente, quebró. Dejó también sin terminar, aunque casi completado, el bloque gemelo, el 380 de la avenida de Fisterra. Los edificios pasaron a la propiedad de Sareb, que puso a la venta el esqueleto en 2016 pero luego lo retiró de la lista de ofertas de su página web. El Gobierno local de Marea Atlántica manifestó su intención de derribarlo, pero la Sareb presentó un recurso para evitarlo.

Este diario se puso en contacto con la Sareb, pero no pudo tener la confirmación de que la propiedad les siga perteneciendo, aunque sí de que Aliseda trabaja con ellos. El inmueble no figura en la web de la inmobiliaria, y la empresa confirmó a este diario que no está en la lista de propiedades “disponibles”, aunque señaló que podría haber salido de ella si se vendió. El Concello pidió a Sareb los pisos del número 380 para dedicarlos a alquiler social.