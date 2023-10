Los ojos de Fayed Badawi, portavoz para Europa del Frente Popular de Liberación de Palestina, reflejan el cansancio acumulado de toda una semana en la que ha pasado por siete ciudades gallegas de la mano de la organización Galiza Sempre. Bajo el título Gaza: cara unha nova nakba, el activista y político palestino trata de arrojar luz sobre lo que está ocurriendo en su tierra estos días. Ayer lo hizo en A Coruña, desde el local de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Se confiesa agotado, pero entre sus intenciones no está descansar. “Es lo mínimo que puedo hacer hacia mi pueblo”.

Lleva días sin parar. ¿Cómo está?

Quiero agradecer a todo el pueblo gallego que salió a la calle a apoyar la causa del pueblo palestino, que lleva más de 75 años sufriendo un colonialismo bárbaro.Sí, es agotador, pero es lo mínimo que puedo hacer hacia mi pueblo. Hoy en día se está descubriendo totalmente que lo que pasa en una parte de Palestina, que es la Franja de Gaza, es un genocidio total. Hay exterminio, hay masacres, crímenes de guerra y la llamada comunidad internacional está mirando para otro lado, y hasta participando en la barbarie y dando apoyo al Estado israelí. Son criminales de guerra: el ministro de defensa, Yoav Galant, dijo una frase que nadie ha contestado: “Hay que cortar la luz y el agua para que no llegue la ayuda. Que mueran como animales”. Estamos hablando del mayor campo de concentración de la historia.

Avanza una nueva nakba. ¿Está el pueblo palestino siendo conducido hacia un nuevo éxodo? ¿Será definitivo?

Israel, con su arrogancia, hace lo que le da la gana porque está apoyado por muchos gobiernos. Cuando fue el ataque de la resistencia, no de Hamás, de la resistencia palestina, el Gobierno de España dio total apoyo a Netanyahu. Hay un plan de vaciar Gaza de sus habitantes, expulsarlos a Sinaí y que la zona quede libre. Están bombardeando a diario, pero no solo bases militares: Están bombardeando hospitales, colegios donde se refugia la gente. Han bombardeado el único acceso para conseguir ayuda, el paso de Rafah. Utilizan armamento prohibido como el fósforo blanco, bombas que queman el cuerpo. Con la misma práctica lo están haciendo en Cisjordania, estos días han sido asesinadas siete personas allí. El plan es obligar a la gente a ir a Jordania para que quede todo para el estado de Israel. Y Europa mirando para otra parte, o peor, participando de la masacre.

Introduce un matiz, “la resistencia palestina, no Hamás”, cuando habla del ataque que desencadenó esta nueva crisis. Hamás, autodeclarada una agrupación yihadista, capitaliza ahora un gran espacio en la resistencia palestina. ¿Cuál es exactamente su rol?

Israel desde el año 75 hasta hoy día comete matanzas continuas. En la nakba, la catástrofe, troceó a mi pueblo en tres partes: refugiados, palestinos que viven en el Estado de Israel y palestinos que vivimos en Cisjordania y Gaza. Matanzas, una tras otra. Recuerdo la de Sabra y Shatila, en el 1982, la barbarie que se llevó a cabo dirigida por Ariel Sharon. Hamás no existía, ¿por qué Israel hacía matanzas? En la primera Intifada, tampoco existía. Hamás vino después de la Segunda Intifada. ¿Por qué nació Hamás? Hamás no es terrorista, decirlo es no conocer la historia del Estado de Israel, del pueblo palestino, o bien es cómplice de la masacre. Israel nació en Europa, se fabricó en Europa, y Europa entregó mi tierra a los sionistas, al movimiento que ocupó Palestina a través de colonos. Hamás forma parte de la estructura política palestina, ganó las elecciones parlamentarias legalmente. Yo soy de la oposición de Hamás, y les felicité por el triunfo, por madurez democrática. Tienen derecho a elegir, como en el Estado español cuando votan Vox, PP o PSOE. Dicen que nuestras elecciones no son democráticas. ¿Acaso Europa tiene que ponernos siempre baremos? Nosotros tenemos lengua, cultura, historia, pedimos respeto. Estas acciones contra el estado de Israel, ¿por qué pasan? Cuando un pueblo vive bajo la ocupación tiene derecho a la resistencia en todas sus formas.

También la armada.

También la armada. Para mí, la más importante es la cultural. Llega un momento en el que la resistencia tenía que salir a defenderse. Atacó la envoltura de Gaza, donde hay colonos que están armados hasta los dientes, no es una sociedad civil. Ellos entraron en mi tierra, expulsaron a mi familia, la asesinaron. En OLP (Organización para la Liberación de Palestina) que es el único representante del pueblo palestino, somos 13 organizaciones. Elegimos democráticamente. Hoy la lucha de la resistencia palestina es de todo el pueblo y de toda la organización palestina, no es Hamás: participa el Frente Democrático, en su rama militar, la yihad islámica en su rama militar, las Brigadas de Abu Ali Mustapha...Que no venga Europa a justificar sus masacres contra mi pueblo. En Francia han prohibido las manifestaciones a favor de Palestina. En EEUU han detenido a los judíos antisionistas. Saludo a esa gente. No somos antisemitas, somos antisionistas. Nosotros también somos semitas.

Hubo una respuesta casi unánime de la comunidad internacional de apoyo a Israel. Antes las posiciones eran más matizadas. ¿A qué atribuye el intento de borrar el contexto histórico del conflicto?

Hay relaciones comerciales, intereses económicos. Les importa más la economía que las vidas humanas. Mira la guerra de Ucrania. Enseguida salieron a mandar armas para defender al pueblo. ¿Acaso el pueblo de Ucrania es pueblo, y nosotros no somos pueblo? ¿Somos animales, como dijo Galant?

Se debaten posibles salidas al conflicto. Cobra fuerza, ante la improbabilidad de que el Estado de Israel llegue a desaparecer, la solución de los dos estados. ¿La apoya?

Si se llega a aplicar el derecho internacional, desaparece el Estado de Israel por sí solo y tendrían que volver los refugiados palestinos. Vamos a suponer un Estado Palestino de Cisjordania y Gaza. ¡Pero si están ocupados!. Antes de los Acuerdos de Paz, esa falacia, había 200.000 colonos. Ahora en Cisjordania hay un millón de colonos. Han cogido casi toda la tierra. Mi pueblo no puede moverse. Hay 657 chekpoints entre aldeas. Y lo más importante: ¿Aceptas una Galicia sin A Coruña, y regalar A Coruña a los franceses? ¿Por qué tengo que aceptar yo que regalen mi casa, la tierra de mis padres? No puedo. No han venido a vivir en paz con nosotros, sino a matarnos y dividirnos. Yo llevo años sin poder estar con toda mi familia. La única solución viable es un único estado, laico y democrático en todo el territorio nacional, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Una tierra en la que puede vivir cualquiera, respetando nuestra lengua, cultura, literatura e historia. No somos antijudíos, ni anticristianos ni antinadie. Esa tierra es Palestina y siempre será Palestina. La única solución para nosotros, hasta entonces, es la resistencia. Preferimos morir de pie a vivir como esclavos.