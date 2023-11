Transportes inicia el proceso para contratar el diseño del vial entre tercera ronda y Langosteira

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) saca a concurso por 1,22 millones de euros la redacción del proyecto de trazado y construcción para la prolongación del acceso viario al puerto exterior de A Coruña hasta el polígono de Vío y la tercera ronda (AC-14), un proyecto conocido como la cuarta ronda. El anuncio correspondiente será próximamente publicado en el Boletín Oficial del Estado. El presupuesto estimado de las obras, que se tienen que sacar a concurso una vez esté listo y autorizado el diseño, asciende a 27,4 millones de euros.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había prometido en una visita institucional al Ayuntamiento de A Coruña hace algo más de un año que la cuarta ronda se licitaría durante la primera mitad de 2023, una actuación que ahora se acaba de anunciar. El estudio informativo de este vial, que eligió el trazado por el que discurriría, se dio a conocer hace casi diez años, pero el plan quedó relegado frente a otras infraestructuras. Pese a que el Concello la había anunciado en su momento como autovía, finalmente el antiguo Ministerio de Fomento eligió la alternativa con solo dos carriles, la más corta y de menor coste de ejecución. Su presupuesto ya se estimaba en 27, 4 millones de euros en 2014, por lo que este podría elevarse cuando se redacte el proyecto.

El Estado optó hace un decenio por un recorrido de 2,91 kilómetros, frente a los 6,23 y los 7,1 kilómetros de las propuestas descartadas, y la de menor coste de ejecución —27,39 millones de euros, un 44% más económica que cualquiera de las otras dos alternativas, presupuestadas en 48,8 millones—. La carretera, según especifica la nota de prensa de Transportes, está diseñada para una velocidad de 90 kilómetros por hora y con calzada única de dos carriles de 3,5 metros, uno por sentido.

El departamento estatal explica que el trazado seleccionado en el estudio informativo parte del tramo de la carretera AC-15 (autovía del puerto exterior), ejecutado con un viaducto de 270 metros sobre el valle de A Furoca, la AG-55 (autopista de Carballo) y la AC-552 (A Coruña-Cee). El trazado evita el cruce en desmonte del gasoducto Mugardos-Sabón y el terreno ocupado por el polígono empresarial de Vío, aunque sí afecta su recorrido a parte de la cantera en explotación existente en el kilómetro 0,800. En este punto presenta un desmonte de gran altura tras el cual desciende con pendiente del 5% manteniendo su trazado paralelo al entorno de los polígonos de Vío y Pocomaco. El tramo finaliza en el enlace con la AC-14 (tercera ronda), donde se plantea la construcción de los ramales de conexión.

El polígono de Vío, el gran demandante de la cuarta ronda

“La cuarta ronda es una reivindicación muy importante de hace años, no solo del Ayuntamiento y de los vecinos sino del tejido empresarial y es una prioridad para este ministerio”, dijo la ministra Raquel Sánchez en su visita de hace un año a María Pita sobre la cuarta ronda. El objetivo de este vial —apuntaba— es tanto descongestionar el tráfico de los polígonos industriales como “vertebrar el territorio”. Los grandes defensores de la carretera han sido los propietarios del polígono de Vío, una concesión municipal de inicios de siglo que sigue estancada, con solo dos empresas instaladas y una tercera en obras, y que espera por el vial para fomentar su desarrollo definitivo después de años de pérdidas. El parque de Vío, impulsado por los empresarios Manuel Jove y José Collazo, fue anunciado en 2003 por el alcalde Francisco Vázquez, pero el proyecto de urbanización no se aprobó hasta 2006 y la crisis inmobiliaria retrasó la instalación de empresas. Es una demanda también de los polígonos de Agrela y Pocomaco. “Estaremos ahí para seguir empujando y que no solo se redacte el proyecto, sino que también se le dote de presupuesto para empezar a construirlo cuanto antes”, señalaba la gerente de Agrela, Teresa Firvida, el pasado otoño tras el anuncio de la ministra. Para los empresarios, estas obras supondrán la plena operatividad de los polígonos y “no dejarlos atrás” en el desarrollo de la ciudad.