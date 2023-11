“Investigación y empresas tienen que complementarse en un sitio como la Ciudad de las TIC”

La Agencia Estatal de Investigación acaba de nombrar al profesor Luis Castedo presidente de su área TIC. El organismo, que se encarga del fomento de la investigación científica y técnica en España, eligió a Castedo por su experiencia como gestor en la misma agencia, así como por su labor en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidade da Coruña, en la que es catedrático de Ingeniería de Ordenadores.

¿Qué repercusión tiene para A Coruña que presida el área TIC de la Agencia Estatal de Investigación?

Es un organismo que se encarga de la gestión de muchas ayudas de todo tipo para la financiación de actividades de investigación que era parte del Ministerio de Ciencia y ahora es independiente. Todas las ramas del conocimiento las subdivide en 19 áreas y la mía es la que lleva las tecnologías de la información y comunicaciones, lo que se conoce como TIC, que se subdivide en otras tres, las de informática, microelectrónica y comunicaciones. Yo antes era uno de los gestores de comunicaciones y ahora me toca presidir todo el área.

¿Supone un reconocimiento al desarrollo de este área de conocimiento en A Coruña o a su labor también en este campo?

No he participado en el proceso de selección y de hecho ni siquiera me postulé. Me imagino que se tendrá en cuenta que se vea que eres solvente a nivel científico como director de proyectos de investigación y haber participado en convocatorias de distinta índole. También me imagino que habrá contado mi experiencia como evaluador y gestor a nivel estatal y autonómico, ya que fui miembro de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia y he estado en muchas evaluaciones de otras agencias autonómicas. Imagino que también el ministerio trata de buscar un equilibrio entre regiones y que no todo esté concentrado en Madrid y Barcelona. Mi perfil es además un poco singular, ya que mi formación es en telecomunicaciones pero llevo casi 30 años en la Facultad de Informática, por lo que soy transversal.

¿Tiene relación este nombramiento con la puesta en marcha de la Ciudad de las TIC?

Que la Ciudad de las TIC se alinee con la Aesia y este nombramiento supone empujar en la misma dirección, pero no tengo tan claro que haya una relación causa-efecto, ya que la agencia es un organismo autónomo y no depende para nada de la Ciudad de las TIC y de la Administración central. Pero una vez que me han dado el nombramiento, es fenomenal para reforzar ese ecosistema que estamos impulsando en A Coruña a favor de las TIC.

En la Ciudad de las TIC va a haber colaboración entre empresas e instituciones ¿Es indispensable en este campo científico?

Es esencial, porque estamos hablando de tecnologías y no de ciencia básica. Nuestra vocación es que nuestros trabajos encuentren un acomodo en el mundo de la empresa, que es la que les saca el rendimiento. Es pensarlo como un ecosistema en la que la Universidad es una parte muy importante. Tiene que estar complementado con las acciones de las empresas con un sitio como la Ciudad de las TIC, que es como un crisol en el que se puede reunir gente que viene de distintos sitios para que de esa integración de ideas e iniciativas salgan cosas adelante. Esa es la teoría, pero en la práctica depende mucho de las personas y de las iniciativas en concreto. En España y en Europa no somos líderes aunque tenemos buenas empresas y mucha actividad, lo que significa que a nivel local también hay mucho trabajo a ese respecto. Lo que estamos viendo es que falta personal cualificado para atender la demanda porque mucha gente ve las nuevas tecnologías y le gustaría hacer adaptaciones para su entorno profesional.

¿Es optimista entonces en que una iniciativa como la Ciudad de las TIC pueda suponer una oportunidad de desarrollo económico para A Coruña?

Las TIC están teniendo un papel muy transversal, están impactando en prácticamente todo, en cualquier sistema de producción industrial. Mi grupo de investigación trabaja con Navantia para modernizar sus procesos de producción incorporando TIC. Esa transversalidad que tienen es esencial para el futuro, porque cuando estamos hablando de un enfoque moderno a un negocio convencional es porque le incorporas las TIC. Al hablar del vehículo autónomo, lo que se quiere hacer es que gracias a que incorpora cámaras de vídeo, GPS y una serie de tecnologías nuevas, te lanzas a un nuevo producto industrial. Todo lo que sea apostar por las TIC es una garantía de futuro. Y además lo vinculamos a empleos de alta calidad, de alta cualificación y bien pagados, por lo que creo que la modernidad está ahí.