Los trabajos de reforma del paseo marítimo no se han completado, pero ya hemos visto a algunos ciclistas utilizando los tramos de carril bici todavía en obras pero transitables. Celebramos este espíritu dinámico de los coruñeses, que, de la misma manera que no esperan a que llegue la Navidad para poner luces y no aguardan a estar en Baviera ni en octubre para beber cerveza en el Oktoberfest, pedalean ahora avant la lettre. Y, máxime, porque hasta ahora algunos ciclistas circulaban por la acera amenazando con la muerte de ser atropellado por una bici, muy poco honrosa. Solo aguardamos que la gente espere a que finalicen los trabajos de Alfonso Molina y no circule por leiras.