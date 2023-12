El Concello abrirá dependencias públicas en el edificio de AC Medín para “revitalizar” la zona

El antiguo concesionario de Conde Medín en la avenida do Ferrocarril, junto a la estación de trenes, se destinará a “equipamiento administrativo”, lo que, según el plan general, se corresponde con oficinas públicas o de las fuerzas de seguridad, así como otras posibilidades (parques de bomberos, cementerios, tanatorios y recintos feriales) que no encajan con la parcela. Así figura en un expediente para cambiar su uso, que se debatirá y votará en el próximo pleno. La intención del Gobierno local es generar con estas oficinas “una nueva centralidad en el barrio de Os Mallos, Lonzas y avenida do Ferrocarril”, así como “revitalizar y regenerar” la zona, aunque vecinos y comerciantes reclaman un edificio “polivalente y abierto”, con zonas de estudio o uso vecinal.

El cambio se hace para adaptar el edificio a su nuevo destino, y, además, el Ayuntamiento detectó que una “pequeña parte” del inmueble, está calificada incorrectamente como viario, algo que es preciso cambiar para evitar la “demolición parcial” que habría que realizar si se cumpliese la normativa actual. La zona incorrectamente clasificada ocupa unos 440 metros. La memoria de cambio de uso señala que “merece la pena conservar y rehabilitar la totalidad de este edificio”, que es un “elemento caracterizador” de la zona, y dedicarlo a un uso público. El Ayuntamiento recibió este inmueble, de los años 50, a cambio de permitir la construcción de pisos en el resto de la manzana, donde se levantarán cinco bloques residenciales de cuatro a seis alturas, una modificación que admite que los constructores rebajen el porcentaje de vivienda protegida en relación a lo que estaba previsto en la normativa urbanística de 2013. El edificio de Conde Medín junto a la intermodal ya se puede reconvertir en equipamiento Según el texto, “está claro que el uso a implantar será el administrativo”. El Concello rehúsa informar sobre el destino exacto que se le dará a estas dependencias, a preguntas de este diario, y se limita a decir que la regulación elegida es “flexible”. No parece que se vaya a convertir en centro cívico, dado que el resto de equipamientos similares están en una categoría urbanística diferente: Os Rosales y Monte Alto tienen uso asistencial, mientras que en San Diego y O Castrillón, este es cultural; y en el Fórum, donde hay oficinas junto con otros equipamientos como una biblioteca, se combina el uso administrativo y cultural. Sí podría albergar, por ejemplo, las oficinas de Movilidad, que tendrán que mudarse de la estación de buses cuando esta se quede sin actividad. Pero aunque el portavoz de la Plataforma Veciñal Os Mallos, José Luis García, señala que le parece “muy bien” la idea de que el concesionario Conde Medín sea público, opina que hay que ver “cómo se va a utilizar”. Ve “normal” que se instalen oficinas, y ve positivo que “estén más cercanas y no en el centro”, pero pide que haya espacios “para el vecindario”. También cree que sería “bienvenida” una instalación de la Policía Local, un posibilidad, afirma, de la que “se habló” en el pasado pero de la que desde el Concello “no nos dieron conocimiento”. García recuerda que Os Mallos ya tiene un centro cívico, y explica que este ya proporciona actividades “para la gente mayor”, pero cree que Conde Medín podría ser un buen lugar para tener “zonas de ocio” para jóvenes, y también espacios dotados de Internet para el estudio. “Os Mallos es una zona con muy buen enlace de tren y bus”, reivindica García, cuya plataforma reclama al Ayuntamiento que fomente el barrio como zona residencial para universitarios. “Espacios vecinales, de la Policía Local y de utilización para el propio barrio”, resume García sus propuestas para el futuro del edificio. Reordenación con ladrillo junto a la intermodal Y lo respalda la presidenta de la asociación de comerciantes Distrito Mallos, Alba Balsa, que señala que la creación de espacios para estudiantes es una petición que viene “muy de atrás” y reclama que el Conde Medín sea un edificio “polivalente y abierto” en el que se puedan reservar espacios y que funcionase como “un recinto ferial pero a pequeña escala”, pueda tener un espacio para que los comerciantes abran una oficina, albergue torneos y permita “ampliar la oferta” del centro cívico. “Que se recicle”, reclama la líder de Distrito Mallos. Menos vivienda protegida El plan general de 2013 incluye todos estos terrenos en un polígono de suelo urbano no consolidado en el que se podían construir en una superficie de unos 13.600 metros cuadrados, más de la mitad de la parcela. Su desarrollo debía “contribuir a financiar la financiación de la futura estación intermodal” que se está construyendo, pero se reservaba un 40% de vivienda protegida de protección pública. El Gobierno local de Marea Atlántica inició un cambio que no llegó a fructificar y que incluía aumentar el porcentaje de vivienda protegida. También preveía expropiar el edificio de Conde Medín. Los propietarios, por su parte, recurrieron a los tribunales para que el polígono se reconociese como terreno urbano consolidado, lo que les eximiría de reservar vivienda protegida, y el Superior les dio la razón en 2016. En el pasado mandato, el Gobierno local socialista llegó a un acuerdo diferente a lo que proponía Marea. Descartó expropiar el Conde Medín, pues calculaba que le costaría tres millones de euros, y acordó en 2020 con los propietarios que estos cederían el antiguo Conde Medín y el Concello les permitiría construir los edificios previstos. La reserva de vivienda protegida queda, finalmente, en el 10% Según defendieron fuentes de la Concejalía de Urbanismo a este diario, el convenio señala que esto se fija de forma voluntaria. El cambio en el plan general que refrenda esto se aprobó en el pleno del pasado mes de octubre por unanimidad de todos los grupos.