Abogados del turno de oficio prevén un “largo” paro por la falta de respuesta de Xunta y Estado

La huelga indefinida de abogados y procuradores del turno de oficio se acerca al mes de duración y promete ser larga. Así lo prevén los convocantes, el sindicato Venia, y en ello coinciden los profesionales que la secundan en A Coruña, donde ayer se concentraron a las puertas de los juzgados para exigir a la Xunta y al Estado, respectivamente, remuneraciones y dotación presupuestaria “dignas” y el reconocimiento de la relación laboral de los abogados adscritos a la justicia gratuita con la Administración. Desde el pasado 21 de noviembre se han suspendido el 95% de los procedimientos solicitados a los órganos judiciales, unos 300 casos aproximadamente en el partido judicial de A Coruña, estima Venia.

“Se va a alargar, no tengo duda. Aguantaremos el tiempo que haga falta y llegaremos hasta el final”, advierte María José Almodóvar, que ejerce el turno de oficio desde hace tres décadas. Casi el mismo tiempo que Rosa Lozano, delegada de Venia en Galicia, que denuncia que desde que empezó el paro no han recibido “respuesta alguna” ni de la Xunta, responsable de la retribuciones, ni del Estado, al que reclama el reconocimiento de la relación laboral. “No tiene regulada la figura del abogado de oficio y no tiene ningún tipo de relación con nosotros. No tenemos el reconocimiento de personal laboral especial, que lo somos desde el momento en que prestamos un servicio que es competencia de la administración, el del proporcionar justicia a quien no tiene medios, a través de nuestro trabajo”, expone Lozano.

Almodóvar calcula que en casi un mes ha tenido que suspender “entre diez y quince casos” que había empezado a tramitar, lo que conlleva el aplazamiento de vistas, la presentación de escritos o asistencias en declaraciones. “El retraso que acumulemos es un retraso en las causas particulares de quienes recurren a la justicia gratuita. Tardaremos lo que tarden en sentarse a hablar la Xunta y el Ministerio de Justicia y en negociar y alcanzar los objetivos”, avisa esta abogada.

Almodóvar y Lozano resaltan “la satisfacción” y “alta valoración” que genera el servicio del turno de oficio “en la población”. “No podemos seguir trabajando gratis, estamos pagando nosotros y lo que hacemos se trata de un servicio público. No queremos ser funcionarios ni que se privatice el turno de oficio, sino que se reconozca lo que hacemos. No se puede abordar la perspectiva de la justicia gratuita solo desde el punto de vista del ciudadano, tiene que conllevar un reconocimiento de quien la proporciona, nosotros que somos profesionales”, proclama Almodóvar, que destaca que el 27% de los abogados de España están adscritos al turno de oficio y que en 2022 tramitaron el 30% de los asuntos judiciales.

En la demanda que los abogados y procuradores hacen para la “dignificación” del turno de oficio los profesionales echan en falta un “apoyo más explícito” por parte de los colegios de abogados, como el de A Coruña. “En el mundo jurídico no tenemos práctica de reivindicar nuestros derechos, hemos estado callados muchos años hasta que vimos que era inaplazable reclamar que queremos mantener el servicio público del turno de oficio para que no lo pierdan los ciudadanos ni nosotros, que lo prestamos. Creemos que los colegios necesitan evolucionar respecto a la visión de nuestro derecho a la huelga. Nos dicen que lo que reclamamos es legítimo, pero de ahí no pasan. Ojalá hubieran estado concentrados hoy [por ayer] con nosotros. No perdemos la esperanza de que nos echen una mano”, explica Rosa Lozano.

Venia leyó en la concentración ante los juzgados un manifiesto de reclamaciones (regulación jurídica del turno de oficio, remuneración presupuestaria, reembolso de la totalidad de gastos...) y advirtió de su protesta sin fin: “No estamos cansados, hemos abierto los ojos, no pararemos”.