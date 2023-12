Defensa congela la venta de suelo para levantar 88 pisos públicos en A Coruña anunciada en la campaña electoral

El Concello anunció el pasado 9 de mayo, dos semanas antes de las elecciones municipales, que el Estado construiría 88 viviendas sociales en A Coruña en terrenos del Ministerio de Defensa en A Maestranza y en la calle Adelaida Muro. Para llevar a cabo este plan, Transportes adquiriría a Defensa esas propiedades para que la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) promoviera las edificaciones de titularidad pública, 77 pisos en la única de las tres parcelas de A Maestranza que el Estado no logró vender, junto a la Sociedad Deportiva Hípica, y once en Monte Alto. Pero el proceso por el cual Defensa enajenaría esos terrenos a Transportes no solo aún no se ha realizado, sino que “no tiene calendario previsto”, según ha respondido el Ministerio de Defensa a este periódico.

De acuerdo con la nota de prensa que el Concello había difundido en mayo, la propia administración municipal había solicitado estas dos parcelas al tratarse de las únicas que posee Defensa en la ciudad que “reúnen las condiciones para uso residencial”. El acuerdo del Consejo de Ministros de aquel día, 9 de mayo, recogía una transferencia de crédito a Transportes por importe de más de 622 millones de euros para “fomentar el desarrollo urbanístico y la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social en ámbitos de titularidad del Ministerio de Defensa”. En Galicia, estos ámbitos figuraban en tres municipios, A Coruña, Ferrol y Pontevedra, donde se podrían levantar hasta 486 pisos, pero el acuerdo no recogía las zonas concretas en cada ciudad. Defensa cederá suelo para construir 88 pisos públicos en A Maestranza y Adelaida Muro Defensa, en una consulta de este diario, respondió en agosto que el solar de Adelaida Muro que hasta entonces figuraba en el apartado de venta directa del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), donde estaba desde el año pasado tras su tercera puja pública desierta, ya no aparecía en esa sección porque “forma parte de las propiedades de Defensa cuya enajenación está prevista”, según aquel acuerdo del Consejo de Ministros. Cuatro meses después, y transcurridos siete desde el anuncio de la cesión de suelo para construir 88 viviendas públicas en plena campaña electoral de las municipales, “no hay previsto calendario para su enajenación”. El Concello detallaba en la nota de mayo que los informes técnicos de la finca de Defensa en A Maestranza indicaban que la edificación en el solar “no afectaría a los restos arqueológicos de la antigua muralla de A Coruña” que se encuentran en el terreno. “El Concello garantizará la conservación de este bien, como ha hecho con otros en la ciudad”, añadía el texto. Esta finca, de 1.804 metros cuadrados y con forma rectangular, fue incluida por Defensa en la primera subasta de sus tres parcelas de A Maestranza, pero la retiró de la segunda después de que un informe arqueológico revelase la existencia de restos de la muralla en el subsuelo. Los otros dos terrenos fueron adquiridos por la empresa Lipromo tras la segunda puja desierta y el tercero siguió siendo propiedad de Defensa. La Sareb ofrece en plena campaña 67 pisos de alquiler social para las administraciones Sobre la parcela de Adelaida Muro, el Concello solo informaba de que tiene “374 metros cuadrados para edificar”. Carece de uso desde hace décadas y fue sacado a subasta por el Invied en tres ocasiones sin que encontrase pujante. El colectivo ciudadano Defensa do Común ha reclamado su devolución gratuita al patrimonio municipal y su dedicación a usos sociales. Pisos de la Sareb sin conocer También en el periodo electoral de las últimas municipales, el Ayuntamiento anunció otra iniciativa relacionada con la vivienda en la ciudad que tampoco se ha traducido en avances. Con motivo de una reunión del entonces delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, con la alcaldesa, Inés Rey, ambos informaron de que A Coruña contaba con 67 viviendas de la Sareb que en ese momento ofrecía para que fueran compradas por el Gobierno gallego y se destinasen a alquiler social. “Trasladaremos a la Xunta, de forma inmediata, toda la información sobre las viviendas para que puedan avanzar en la puesta a disposición de estos pisos en la cuidad”, anunció la regidora. La Xunta, consultada por este diario, señala que todavía no ha recibido la información municipal. Rey instó a la administración gallega a que comprase las viviendas de la Sareb para promover el alquiler social, pero no aludió a que el Concello tuviese la intención de adquirir algún piso ni se refirió a la cesión de algunos por parte de la entidad que gestiona el patrimonio inmobiliario procedente de la reestructuración bancaria.