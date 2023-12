El cantautor coruñés Íñigo Quintero, conocido por llegar al número 1 mundial con su balada Si no estás, ha recogido en una nueva canción sus sentimientos en torno al inesperado éxito. El tema Lo que queda de mí, que estrena videoclip, retrata cómo ha cambiado la vida del joven artista tras su inesperada irrupción en la cima de los rankings musicales mundiales. El que ya es su primer vídeo, dirigido por Carlos C. Insuela y James Bachmann, retrata “el huracán de emociones” que experimentó el joven: en un primer momento, se sintió aislado y desorientado, pero fue una conversación con sus amigos lo que le incitó a componer su último tema. El vídeo describe cómo Quintero se enfrenta cada día al reto de compaginar sus estudios universitarios con su nueva vida tras el éxito de Si no estás. “Lo que queda de mí nos habla indirectamente de cómo Íñigo aprecia la sencillez de la vida cotidiana, desde estudiar aquello que le gusta a pasar una tarde en el parque con sus amigos”, cuentan desde el equipo del joven.