El instituto Monte das Moas, de A Coruña, brilla en ‘Saber y ganar’

El instituto coruñés Monte das Moas ha escrito su nombre en la historia de uno de los formatos televisivos más longevos de la Televisión Española, Saber y ganar, al ser el primer centro educativo gallego en colarse en su parrilla. “Fue una experiencia magnífica. Puedo adelantar que nadie se va a quedar decepcionado con ellos”, detalla Juan Antonio Colao, el profesor que acompañó a los jóvenes, de 15 años, a la grabación de los episodios. Los tres alumnos representantes del centro, Adrián López, Renata Pia y Carmela Taboada, se desplazaron al plató de RTVE de San Cugat del Vallés para competir, bajo la batuta del legendario Jordi Hurtado, en el especial que el formato organiza en Navidad con institutos de toda España, que se emitirá los días 29 de diciembre y 3 de enero. Es entonces cuando se podrá conocer el destino de los concursantes,aunque todo invita a pensar que dejaron bien alto el pabellón de Monte das Moas. “Son buenos estudiantes, y creo que también lo demostraron en el programa”, cuenta Colao.

Todo comenzó hace un año, por iniciativa de otro docente del instituto, Mikel Iribar, que creyó que los alumnos podrían tener posibilidades de hacer un buen papel. Después, tras mandar un vídeo de su candidatura, fue Saber y ganar el que los seleccionó. “Al principio iban algo asustados, porque no sabían lo que se iban a encontrar. Estuvimos ensayando y haciendo test previos, pero siempre vas con la incertidumbre. Al final, saben que no es como un examen final, que se tienen en cuenta más cosas que el conocimiento, como la rapidez o el cálculo”, explica su profesor, que admite que no puede estar más orgulloso de sus alumnos. “Todos lo estamos. No nos cabe la camisa”, reconoce.