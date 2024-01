El inicio de un nuevo año es aprovechado siempre para plantearse nuevos retos y expresar las esperanzas acerca del futuro tras las experiencias vividas en los meses anteriores. A pocas horas de que comience 2024, LA OPINIÓN ha solicitado a diferentes representantes de la sociedad coruñesa que manifiesten cuáles son sus deseos y perspectivas para este periodo.

Empresas portuarias, promotoras inmobiliarias, Universidad, educadores, arquitectos, colectivos de asistencia social, investigadores, agentes culturales y profesionales sanitarios de A Coruña exponen en estas páginas sus impresiones acerca de lo que puede deparar el próximo año en sus respectivos campos de actuación.

Tolerancia y solidaridad para los desfavorecidos con el fin de que se reintegren en la sociedad es el deseo de Sonia Valbuena, la directora del Comité Anti Sida de A Coruña (Casco), mientras que desde otra entidad de carácter social, la Cocina Económica, su presidente, Jacinto Torres, se marca como objetivo contar con la capacidad de atender en 2024 al mismo número de personas que en este año ante la enorme demanda a la que debe hacer frente.

En el terreno portuario, Fernando Vidal, presidente de las empresas que usan esas instalaciones, defiende que sea esta la principal actividad a la que se dediquen los muelles interiores. Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja, reclama una bajada del IVA del pescado para fomentar su consumo y una recuperación de las capturas de especies con bajos resultados este año.

Otros empresarios, los del sector inmobilario a los que representa Juan José Yáñez como secretario general de Aproinco, ven el futuro con optimismo ante el buen momento del mercado pero temen que las elecciones gallegas y la ley estatal de vivienda puedan ensombrecerlo. Los arquitectos, por boca de la presidenta de la delegación del Colexio de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, piensan que los profesionales de esta disciplina deben favorecer el aumento de la calidad de vida de los coruñeses mediante la protección y revitalización de la ciudad.

En el campo de la educación, Isabel Ruso, presidenta de la Asociación de Directores de Centros Públicos, centra sus esperanzas en la reducción de los trabajos de tipo burocrático a los que tienen que hacer frente estos profesionales, mientras que Ricardo Cao, que en unas semanas se convertirá en el nuevo rector de la Universidade da Coruña, reclama una financiación más elevada y estable para las instituciones gallegas de este nivel educativo. En esa misma línea va el anhelo reflejado por Amparo Alonso investigadora del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidade da Coruña, ya que ve necesarios más recursos para poder retener en la ciudad a las personas con más talento.

El sector cultural revela sus esperanzas de la mano de Andrés Lacasa, gerente del Consorcio de Promoción de la Música —el organismo que gestiona la Orquesta Sinfónica de Galicia—, quien destaca el magnífico momento que vive esta modalidad artística en España y que recuerda que en 2024 se cumplirán tres décadas de la creación de la Orquesta Joven. El escritor Rober Cagiao concreta sus aspiraciones para el nuevo año en el incremento de la actividad cultural en la ciudad y en especial en la que se desarrolla con carácter autóctono.

El subdirector médico del Área Sanitaria de A Coruña, Álvaro Mena, hace público su deseo de que la política que se realice sobre la salud se base en la eficiencia y se diseñe con visión de futuro con el objetivo de atender las necesidades reales de la ciudadanía.

Sonia Valbuena, directora de CASCO: “Al 2024 le pedimos tolerancia y solidaridad”

“Toca hacer un balance del trabajo y el esfuerzo que 2023 nos ha exigido. Desde el Comité Anti-Sida de A Coruña (CASCO) queremos dirigirnos no solo a aquellos que han compartido con nosotros las labores que cimientan nuestra organización, desde los que anónimamente hacen donaciones pasando por todos los trabajadores y trabajadoras hasta todas las instituciones. Nuestra ONG ha seguido desarrollando y mejorando las ayudas y servicios que prestamos a cualquier persona en riesgo de exclusión social. Seguimos buscando una justicia social, inspirada en los principios de igualdad de oportunidades, bienestar económico, dignidad humana y solidaridad, como base de una sociedad igualitaria en todos los ámbitos, a través del diálogo social alejado del odio cuidando la educación y la salud mental y física de todos. Queremos dar la bienvenida al 2024 pidiéndole dos deseos: tolerancia para las personas desfavorecidas y solidaridad para que puedan reintegrarse en la sociedad”.

Fernando Vidal, pte. de la Asoc. Usuarios del Puerto: “La actividad industrial y comercial debe prevalecer en el muelle interior”

“Siempre que empieza un nuevo año, la palabra clave es seguir teniendo ilusión, ilusión por seguir trabajando entre todos, para generar una sociedad más prospera, sostenible y justa, sin perder de vista cuales han sido las fortalezas que nos han llevado a llegar hasta aquí, a través del dialogo y del sentido común. Ese sentido común es el que se necesita para diseñar esa nueva fachada marítima entre todos, porque el puerto interior de A Coruña es la mayor industria urbana de la ciudad, y muchos tráficos y actividades no son susceptibles de trasladarse al puerto exterior ubicado en punta Langosteira, en Arteixo. La actividad industrial y comercial, debe prevalecer sobre otros usos, lo contrario sería poner en riesgo la subsistencia de muchas empresas y por lo tanto la perdida de multitud de puestos de trabajo”.

Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco: “2024 puede seguir siendo positivo moderadamente para la vivienda”

“Frente a lo que parecía en su comienzo se puede afirmar que 2023 cerrará como un buen año inmobiliario. No solo porque supuso el carpetazo definitivo a la pandemia, sino porque la recuperación trajo también la normalización en la cadena de suministros de materiales así como una moderación en sus costes. En las ventas la realidad fue mejor de lo que algunos preveían. La espiral alcista de los tipos de interés que creció hasta 400 puntos básicos en un año no hacía presagiar nada bueno. Pero la escasez de vivienda nueva y la demanda hicieron que se mantuviera un ritmo de ventas más que razonable. Únicamente el resultado de las elecciones gallegas y la aplicación de la ley estatal de vivienda podrían hacer que se truncase un 2024 que podría seguir siendo moderadamente positivo para la promoción y construcción de viviendas”.

Isabel Ruso, presidenta asociación de centros públicos: “Ojalá se reduzca la sobregarga burocrática del colectivo docente”

“Deseo que el 2024 sea el año de la concordia y que ésta se extienda al mundo de la Educación para conseguir un marco legal permanente que permita a los docentes descubrir el potencial de su alumnado y desarrollar sus cualidades. Una vez más se debe insistir en que sin un pacto social que defienda la necesidad de una ley educativa consensuada la labor de los profesionales de la enseñanza será muy compleja. Y como deseo más concreto, la reducción de la sobrecarga burocrática a que está sujeto el colectivo docente, que no redunda en beneficio del alumnado, y que permitiría que los profesionales se puedan dedicar a las actuaciones directas, atención a las familias, liderazgo pedagógico, planificación, reflexión y toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje y al diseño de las actividades docentes”.

Amparo Alonso, investigadora del Citic de la UDC: “La ciencia y la tecnología necesitan financiación para retener el talento”

“En 2023 la Ciudad de las TIC y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la Aesia, estuvieron en primer plano de actualidad, aunque la segunda debe despegar definitivamente en 2024. Sería fundamental que ambas adquieran relevancia en los terrenos de la IA y las TIC_a lo lago del nuevo año con el fin de atraer empresas y talento. Tenemos que mantener ese talento, el de nuestros jóvenes, para que puedan desarrollar su carrera en Galicia. El sector tecnológico y el sector científico en general necesitan más financiación no solo para poder retener el talento sino para crecer económicamente. La Inteligencia Artificial debe ser ética, de manera que consiga estar al servicio de las personas, y sirviendo de herramienta de integración de todos, sin dejar a los mayores atrás, ni a ningún otro colectivo”.

Ricardo Cao, reitor Electo da Universidade da Coruña: “Espero un financiamento maior e máis estable para o sistema universitario”

“Desexo que no ano 2024 os seres humanos traballemos arreo pola Paz no Mundo, pola eliminación da violencia, en todas as súas formas, e a redución das desigualdades e das barreiras que fan a algunhas persoas a vida moito máis difícil. Desexo que teñamos unha sociedade máis humanizada, máis solidaria, máis concienciada cos problemas actualmente existentes e máis participativa, sobre todo na procura de posibles solucións. No relativo á Universidade da Coruña, as miñas expectativas como reitor electo para o ano 2024 son ser testemuña de grandesavances científicos postos a disposición da mellora das condicións de vida das persoas, e poder acadalos tendo un maior e mais estable financiamento para todo o sistema universitario, así como para a Educación, a Ciencia e a Investigación en xeral”.

Andrés Lacasa, consorcio Promoción de la Música: “Que los 30 años de la Orquesta Joven de la OSG nos permitan seguir soñando”

“El inicio del año siempre es motivo para mirar al futuro, soñar e imaginar todo lo bueno que está por venir, pero no se puede hacer aquello que no se puede soñar ni imaginar. La música en España está viviendo una edad de oro sin parangón, estamos recogiendo los frutos que se sembraron hace cuatro décadas. El poder político sabía lo que tenía que hacer, fue ambicioso, soñó e imaginó aportando los recursos necesarios para llevarlo a cab. Todas las administraciones de distinto color político y la sociedad civil han contribuido a enriquecer y potenciar nuestra cultura. Desde la creación de uno de los ecosistemas sinfónicos más ricos de Europa, pasando por una amplísima red de auditorios, ciclos y festivales, España se ha convertido en una potencia musical. Esta riqueza exige hoy altura de miras, responsabilidad y buen criterio a aquellos responsables cuyas decisiones marcaran el destino de la cultura en las próximas décadas. Espero y deseo que en 2024 el 30 aniversario de la Orquesta Joven de la OSG nos permita seguir soñando”.

Ruth Varela, pta. delegación Colexio de Arquitectos: “A profesión debe contribuír a protexer e revitalizar a cidade”

“Teño a esperanza de que todo o talento e capacidade da nosa profesión poida contribuír a preparar a nosa cidade para os actuais retos ecosociais, que plantexan importantes desafíos. Que toda a profesión teña a oportunidade de contribuír a protexer e revitalizala devolvéndolle o seu papel primordial de soporte dunha vida de calidade para os nosos concidadáns. A tarefa de resolver as disfuncionalidades na vivenda e o espazo público, o estado da edificación, a mobilidade, o metabolismo social, os sistemas alimentarios, os servizos ecosistémicos, ou a saúde urbana. A arquitectura, pola súa capacidade de integrar coñecemento, de comprender e manexar sistemas complexos, e de construír modelos, é unha disciplina que pode ser chave para evitar que os nosos hábitats se debiliten en exceso, ou colapsen. En todos nós seguro que hai unha cidade que amamos e tamén unha tarefa. E sendo así desexo que este ano 2024 sexa a cidade da Coruña a tarefa de todos!”.

Juan Carlos Corrás, presidente de Lonja de A Coruña: “Queremos que el Gobieno baje el IVA al pescado y la gente lo coma más”

“Esperemos que mejore el cambio climático y los efectos de El Niño sobre el calentamiento de los mares. Queremos que venga una buena temporada de pesca que no sea como la de este año, en la que la xarda y el bonito pasaron muy rápido y hubo escasez de capturas en todo el Cantábrico. A ver si conseguimos equilibrar la merluza que se nos recorta en el Cantábrico la que subida que hay en aguas suroccidentales. Tenemos que seguir peleando por la flota de cerco ante la reducción del 90%, que es un varapalo también para el arrastre, e intentar que la Comisión Europea revalúe el stock y se permita un aumento de las capturas de esta especie. Esperamos un buen año de sardina como este y también de bonito y bocarte y que el resto de las especies nos permitan seguir siendo un puerto importante en descargas de la flota de marisco, bajura y litoral. Queremos además que el Gobierno le baje el IVA al pescado y que la gente lo coma más, porque no todo es caro”.

Jacinto Torres, presidente de la Cocina Económica: “Esperamos poder seguir ayudando al mismo número de personas cada día”

“Espero que podamos seguir ofreciendo el año que viene ayuda al mismo número de personas al día, que han sido 1.532 en todo diciembre, mientras que cuando comenzó la pandemia eran unas 500. Tenemos que seguir pidiendo que nos ayuden para poder atender a todo el mundo. Además de en nuestras instalaciones, estamos dando comidas en O Birloque, Sagrada Familia y O Castrillón, por lo que ya no somos capaces de ampliar nuestra actividad, a pesar de que recibimos quejas de otros barrios, en los que nos dicen que los tenemos abandonados. Nuestra prioridad es dar de comer a la población que no tiene recursos, ya que entre ella hay niños y muchos inmigrantes, pero solamente abrir la cocina nos cuesta mil euros al día y no podemos hacer más.

Hay muchas personas que se quedan sin recibir nuestra ayuda porque no tienen papeles o no pueden demostrar donde viven, pero queremos atender a todas, ya que además de darles de comer tenemos duchas, ropero, lavandería y farmacia”.

Rober Cagiao, escritor: “Para este 2024 pido más cultura, e máis nosa, máis galega”

“A cultura é parte indisoluble de nós. Que seríamos sen música, sen poñer ritmo a nosa vida? Que seríamos sen libros ou sen poder voar coa imaxinación alén do noso mundo? Seguramente seres moitos menos sensibles. Por iso para este 2024 pido máis cultura, e máis nosa, máis galega, coidar dos nosos creadores e artistas e preservar o noso legado. Acudide as pequenas salas de concertos, as presentacións literarias, as exposicións e se podedes, mercade aos nosos autores de proximidade. Pido tamén moitos actos culturais integradores, igualitarios e que conten cos nosos creadores, porque A Coruña quere ser referente cultural en Galicia e para iso precisa o pulo de institucións, medios de comunicación e sobre todo da xente. Menos grandes multinacionais e máis librarías e pequeno comercio. Os soños de moitos de nós comezaron en recunchos coma Arenas, Couceiro, Lume ou Berbiriana. A nosa cultura está máis viva que nunca, agora temos que coidala”.

Álvaro Mena, subdirector médico área sanit. A Coruña: “Ojalá tengamos políticas sanitarias eficientes y con visión de futuro”

“Me gustaría que en 2024 los profesionales sanitarios trabajemos ilusionados y motivados con la enorme responsabilidad del ejercicio de nuestra profesión en el sector público; que no dejemos que las vicisitudes del día a día nos desvíen de nuestros objetivos: prevenir, cuidar, curar, acompañar y paliar, entre otros. Que los ciudadanos se sientan protegidos, cuiden de su salud y cuiden de la Sanidad Pública, con responsabilidad, comprensión y empatía. Que tengamos políticas sanitarias eficientes, realistas, centradas en las necesidades de los usuarios y con visión de futuro a largo plazo. Que ciudadanos y sanitarios nos sintamos orgullosos de nuestra Sanidad Pública. Como no podía ser de otra manera, mi mayor deseo es preservar la salud de todos, sin duda, el mejor regalo que podemos tener”.